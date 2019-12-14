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台諾如同家人 諾魯總統：北京若接觸是浪費力氣

最新更新：2019/12/14 16:29
正在台灣訪問的諾魯總統安格明（Lionel Aingimea），曾多次形容台諾關係就如同家人一樣，他指出，諾魯與台灣的雙邊關係在許多層面上都非常重要，北京明白諾魯堅定挺台的立場，若嘗試接觸諾魯，將會是白費力氣。中央社記者鄭傑文攝　108年12月14日
正在台灣訪問的諾魯總統安格明（Lionel Aingimea），曾多次形容台諾關係就如同家人一樣，他指出，諾魯與台灣的雙邊關係在許多層面上都非常重要，北京明白諾魯堅定挺台的立場，若嘗試接觸諾魯，將會是白費力氣。中央社記者鄭傑文攝　108年12月14日

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）正在台灣訪問的諾魯總統安格明今天表示，台諾關係就像家人一樣，雙邊關係在經濟、政治、區域甚至國際層面上都很重要。他說，北京明白諾魯堅定挺台的立場，若嘗試接觸諾魯，將會是白費力氣。

8月當選諾魯總統的安格明（Lionel Aingimea）率團於13日至17日來台進行國是訪問。諾魯是台灣4個太平洋友邦之一，在索羅門群島、吉里巴斯9月底接連與台灣斷交、轉投北京懷抱後，台灣與太平洋友邦邦誼狀況備受關注。

安格明今天接受中央社專訪時透露，他於9月底紐約聯合國大會結束後，特地更改班機、來台過境轉機，為的就是澄清當時有關台諾關係的負面傳聞，那些傳聞都是「胡說八道」（rubbish）。他以行動表示，「諾魯與台灣站在一起」。

安格明曾多次形容台諾關係就如同家人一樣。他指出，諾魯與台灣的雙邊關係在許多層面上都非常重要，包括經濟發展、基礎建設、政治、甚至是區域、國際層面。

「家人」有不同的意義，他說，「當有事發生的時候，家人會相互支持」；諾魯與台灣的關係不僅在經濟發展層面上很重要，也涉及個人層面。例如，諾魯有許多學生來台灣唸書，他們回到諾魯之後，「就把台灣帶回諾魯」，他們會說中文、了解台灣風俗民情，有助促進雙邊文化交流。

總統蔡英文（前左）13日在總統府，以軍禮歡迎來訪的太平洋友邦諾魯總統安格明（Lionel Aingimea）（前左2）。中央社記者張皓安攝 108年12月13日
總統蔡英文（前左）13日在總統府，以軍禮歡迎來訪的太平洋友邦諾魯總統安格明（Lionel Aingimea）（前左2）。中央社記者張皓安攝 108年12月13日

談到台灣對諾魯的協助，安格明表示，台灣透過支持「跨世代信託基金」（Intergenerational Trust Fund）來協助諾魯未來的發展；另外，台諾在教育、醫療、警政、農業、漁業、再生能源等領域都有合作，「台灣提供我們多層面的協助，我們對此非常感激」。

至於中國近年在太平洋勢力擴張，諾魯是否面臨北京要求外交轉向的壓力，他說，「沒有壓力」，北京清楚知道諾魯政府挺台的立場，也認知到，若為外交轉向而企圖接觸諾魯，「將是白費力氣」。

安格明表示，諾魯關切中國在太平洋地區的勢力擴張，他重申，諾魯拒絕「一中原則」，認同台灣是主權獨立的國家。索羅門群島、吉里巴斯外交轉向是他們的決定，他不予評論，但要強調，台諾關係非常堅實。

台灣另一個友邦吐瓦魯的外長柯飛（Simon Kofe）11月訪台時提到，吐瓦魯提議與台灣其他太平洋友邦結盟，支持台灣、共同抵抗中國影響力。安格明對此表示歡迎，認為是很棒的提議。

至於台灣與4個太平洋友邦的關係，他形容，目前是「最堅實」及「最緊密」的時刻。身為虔誠基督徒的他也表示，聖經有一句話是「3股合成的繩子，不容易折斷」，「你可以想像4個的力量有多大」。

安格明表示，美國、紐西蘭等國家都注意到中國試圖利用「金錢外交」以擴張在太平洋地區的勢力；澳洲、紐西蘭已提出各自因應的計畫，而美國與台灣的邦交國預計明年初也將舉行會議。以諾魯為例，澳洲、紐西蘭等國都將增加對諾魯發展上的協助。

至於是否有中國企業在諾魯執行基礎建設項目，安格明說，目前亞洲開發銀行負責在諾魯興建港口的計畫，這項計畫由一家中國公司執行，除此之外，沒有其他的中國公司在諾魯執行基礎建設工程。

他指出，這個港口將能提供貨櫃船停泊、並供漁業使用；待港口興建完畢後，他說，在港口的營運管理上，台灣可提供許多協助。諾魯希望推動多元化的經濟發展，這個港口扮演重要的角色。

此外，安格明這次訪台期間也將到著名的士林夜市，準備要品嚐各樣的台灣美食。他笑說，昨天在總統府國宴上品嚐過「溫和版」臭豆腐後，覺得「臭豆腐」這個名字真的很適合它，很期待今晚要在夜市嘗試真正版的臭豆腐。（編輯：趙蔚蘭）1081214

總統蔡英文（右）13日在總統府宴請諾魯共和國總統安格明（Lionel Aingimea）（左2），款待台灣傳統美食「臭豆腐」，蔡總統笑說今天是很「溫和版的臭豆腐」。中央社記者鄭傑文攝　108年12月13日
總統蔡英文（右）13日在總統府宴請諾魯共和國總統安格明（Lionel Aingimea）（左2），款待台灣傳統美食「臭豆腐」，蔡總統笑說今天是很「溫和版的臭豆腐」。中央社記者鄭傑文攝　108年12月13日
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