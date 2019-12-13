百年來第一次 蔡總統國宴款待諾魯總統臭豆腐

總統蔡英文（坐者後中）13日國宴諾魯總統安格明（Lionel Aingimea）（坐者後左），款待台灣庶民小吃「臭豆腐」；蔡總統笑說，今天中午創造了歷史，這是總統府100年來，第一次在正式的宴席上有臭豆腐這道菜。中央社記者鄭傑文攝 108年12月13日

（中央社記者葉素萍台北13日電）總統蔡英文今天國宴諾魯總統安格明，款待台灣庶民小吃「臭豆腐」；蔡總統笑說，今天中午創造了歷史，這是總統府100年來，第一次在正式的宴席上有臭豆腐這道菜。

蔡總統今天在總統府接見並國宴太平洋友邦諾魯總統安格明（Lionel Aingimea）。

安格明在會晤致詞時一再強調「台灣和我們是一家人」，他感謝台灣政府對諾魯年輕人提供的獎學金計畫；過去這些年，台灣大力支持諾魯的基礎建設、經濟發展，諾魯經歷金融危機時，台灣幫助重振諾魯航空運作，透過這樣艱困的考驗，才能看得出來，「我們真正的朋友是哪些人」。

安格明也談到，自己對台灣的臭豆腐念念不忘；聽到臭豆腐，與會人士都笑了出來。

隨後的國宴上，立即出現臭豆腐這道料理。

蔡總統透露，今年9月安格明來訪，兩人在官邸共進晚餐，安格明對台灣料理非常感興趣；那時候聽她介紹台灣小吃臭豆腐時，安格明說希望未來訪問台灣可以嘗看看。

她說，很高興不到3個月，就可以在今天的國宴上招待安格明這道特色小吃；台灣美食聞名世界，還有許多美味料理也希望跟諾魯好朋友分享。

蔡總統笑說，今天中午創造了歷史，這是100年來在這棟建築物裡面，第一次在正式的宴席有臭豆腐這道菜；她說，為了符合總統府特殊要求，所以今天是「溫和版」的臭豆腐，她知道安格明計畫到台灣夜市，那裡就可以吃到台灣「真正版」的臭豆腐。

蔡總統這番話，讓訪賓們大笑並熱烈鼓掌回應。

蔡總統提到，安格明曾擔任過教會牧師，她很高興能夠在諾魯人民重視的聖誕節月份，一起相聚交流，期待未來兩國在各領域持續分享經驗，為雙方合作發展共同努力。

安格明回應指出，台灣與諾魯的關係不斷增長強壯，透過今天的臭豆腐進一步地強化雙方關係。

他也笑說，如果今天吃的是「溫和版」的臭豆腐，那接下來到士林夜市拜訪「真正版」的臭豆腐，「我實在是有點害怕」。他也幽默地說，「當然身為國家的領導人必須要做出一點犧牲啦！」（編輯：林孟汝）1081213

總統蔡英文（右）13日在總統府宴請諾魯共和國總統安格明（Lionel Aingimea）（左2），款待台灣傳統美食「臭豆腐」，蔡總統笑說今天是很「溫和版的臭豆腐」。中央社記者鄭傑文攝 108年12月13日

總統蔡英文（右）13日在總統府會晤諾魯共和國總統安格明（Lionel Aingimea）（左），安格明致詞表示對台灣的臭豆腐念念不忘時，與蔡總統一起開懷大笑。中央社記者鄭傑文攝 108年12月13日