台諾簽署航空服務協定 蔡總統盼開設兩國航線

（中央社記者葉素萍台北13日電）總統蔡英文今天見證台灣與諾魯簽署航空服務協定，未來雙方航空公司可飛航台灣與諾魯間，有助於拓展雙邊國際航線，且有利於與太平洋地區友邦航網建構；蔡總統希望，在不久的將來，能開設連接兩國航線，加強雙方民間交流。

蔡總統今天會晤諾魯共和國總統安格明（Lionel Aingimea）伉儷，並見證兩國簽署「中華民國（台灣）政府與諾魯共和國政府航空服務協定」，盼未來透過更多合作計畫，讓兩國邦誼不斷提升。

蔡總統致詞表示，中華民國台灣和諾魯都是太平洋大家庭的一份子，就像安格明所說，兩國就是一家人。藉此機會，她要感謝諾魯政府對台灣的情誼，長期在國際上大力支持台灣。

蔡總統指出，在今年聯合國總辯論以及剛落幕的「聯合國氣候變化綱要公約」第25屆締約方大會（UNFCCC COP25），安格明積極呼籲世界各國應該接納台灣、正視台灣人民享有的權利，她要特別感謝安格明的支持。

她說，安格明也在這些重要的國際場合中，公開肯定了台灣對全球永續發展做出的貢獻。

蔡總統指出，「諾魯就是我們不可或缺的夥伴」，希望和諾魯加強交流，創造互惠互助的雙贏發展。

蔡總統進一步說明，除了延續現有的各項合作計畫，未來，「台灣港務公司」將在諾魯新港口完工後，提供經營管理及人員訓練的機會。另外，就在上個月底，「諾魯航空」也派員來台，針對航線延伸到台北等航空合作議題有深入的討論交流。她希望在不久的將來，能夠開設連接兩國的航線，加強雙方民間交流，讓兩國關係更加緊密。

蔡總統也提到，這些年來，台諾兩國持續深化彼此情誼，也培育出越來越多的「台灣之友」。這次隨團的外貿部副部長皮里斯（Asterio Appi），過去在屏東科技大學求學，也是其中一位。她非常期待未來透過更多的合作計畫，讓兩國的邦誼不斷提升。

安格明期盼兩國在已經打好的基礎上，持續強化雙邊關係，也非常期待台灣在基礎建設、港口以及獎學金等方面，持續協助諾魯發展，讓未來更加光明。

會談結束後，蔡總統也見證安格明代表諾魯交通部長與台灣交通部長林佳龍簽署「中華民國（台灣）政府與諾魯共和國政府航空服務協定」；總統府指出，未來雙方航空公司可飛航台灣與諾魯間，不僅有助於拓展雙邊國際航線，且有利於與太平洋地區友邦航網建構，進一步加強台諾兩國經貿文化交流。（編輯：張均懋）1081213