更多編輯台推薦新聞：
台裔女政治家董繼玲 談近距離接觸8位美國總統
國際

台裔女政治家董繼玲 談近距離接觸8位美國總統

北京閱兵群像：有期待有疑惑 有熱情有冷漠
兩岸

北京閱兵群像：有期待有疑惑 有熱情有冷漠

專題／人工流產公投引論戰 墮胎權誰說了算？
專題

專題／人工流產公投引論戰 墮胎權誰說了算？

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621
生活

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台裔女政治家董繼玲 談近距離接觸8位美國總統
首頁 / 重點新聞

作客台灣 諾魯總統：家人有困難應互相扶持打氣

最新更新：2019/09/29 11:09
總統蔡英文（右）29日在臉書表示，友邦諾魯總統安格明（左）告訴她，台灣和諾魯就像一家人，面對困難時，就應該聚在一起。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）
總統蔡英文（右）29日在臉書表示，友邦諾魯總統安格明（左）告訴她，台灣和諾魯就像一家人，面對困難時，就應該聚在一起。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

（中央社台北29日電）總統蔡英文今天在臉書表示，友邦諾魯總統安格明（Lionel Aingimea）昨晚到她家作客，安格明告訴總統，台灣和諾魯就像一家人，當家人面對困難時，就應該聚在一起，互相扶持打氣。

太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯接連與台灣斷交，安格明剛參加完聯合國大會，從紐約回程途中，和帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr.）都到台灣轉機，再返回他們的國家。

總統今天在臉書發文說，昨晚有一位來自南太平洋的好朋友到她家裡作客，這位好友就是友邦諾魯共和國的新任總統安格明。

對於安格明這次短暫停留台灣，蔡總統說，她除了恭喜他當選為新總統，也謝謝安格明在聯合國，透過公開聲明聲援台灣。

安格明則對蔡總統表示，台灣和諾魯就像一家人，「當家人面對困難時，就應該聚在一起，互相扶持打氣」。

蔡總統強調，「我們會懷抱著自信，持續面向世界，結交更多志同道合的好朋友」，她也邀請安格明擇期正式訪問台灣，持續強化雙方的友好關係。（編輯：林淑媛/黃國倫）1080929

延伸閱讀
諾魯總統在聯合國聲援台灣 蔡總統設宴感謝影／籲聯合國接納台灣 諾魯總統：包容才有永續發展諾魯總統安格明力挺台灣 共同捍衛民主價值
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報