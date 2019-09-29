作客台灣 諾魯總統：家人有困難應互相扶持打氣

總統蔡英文（右）29日在臉書表示，友邦諾魯總統安格明（左）告訴她，台灣和諾魯就像一家人，面對困難時，就應該聚在一起。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

（中央社台北29日電）總統蔡英文今天在臉書表示，友邦諾魯總統安格明（Lionel Aingimea）昨晚到她家作客，安格明告訴總統，台灣和諾魯就像一家人，當家人面對困難時，就應該聚在一起，互相扶持打氣。

太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯接連與台灣斷交，安格明剛參加完聯合國大會，從紐約回程途中，和帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr.）都到台灣轉機，再返回他們的國家。

總統今天在臉書發文說，昨晚有一位來自南太平洋的好朋友到她家裡作客，這位好友就是友邦諾魯共和國的新任總統安格明。

對於安格明這次短暫停留台灣，蔡總統說，她除了恭喜他當選為新總統，也謝謝安格明在聯合國，透過公開聲明聲援台灣。

安格明則對蔡總統表示，台灣和諾魯就像一家人，「當家人面對困難時，就應該聚在一起，互相扶持打氣」。

蔡總統強調，「我們會懷抱著自信，持續面向世界，結交更多志同道合的好朋友」，她也邀請安格明擇期正式訪問台灣，持續強化雙方的友好關係。（編輯：林淑媛/黃國倫）1080929