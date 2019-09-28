力挺台灣 諾魯帛琉總統來台轉機

在太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯接連與台灣斷交後，太平洋友邦諾魯總統安格明（中左）與帛琉總統雷蒙傑索28日自美國抵台轉機，外交部長吳釗燮（中右）接機。（圖取自twitter.com/mofa_taiwan）

（中央社記者侯姿瑩台北28日電）在太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯接連與台灣斷交後，太平洋友邦帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr.）與諾魯總統安格明（Lionel Aingimea）今天自美國抵台轉機，以行動力挺台灣。

索羅門群島、吉里巴斯接連與台灣斷交，轉投北京懷抱，台灣邦交國數降至15個，其中包括帛琉、馬紹爾群島、諾魯、吐瓦魯等4個太平洋友邦。

雷蒙傑索、安格明日前赴紐約參加聯合國大會後，回程經由台灣轉機。外交部今天下午發布新聞稿表示，這2位友邦元首凌晨自美國抵台轉機，由外交部長吳釗燮親自接機、歡迎友邦元首過境；外交部並透過官方推特發布吳釗燮接機的照片。

外交部指出，吳釗燮感謝雷蒙傑索總統、安格明總統在今年聯合國大會中為台灣有力執言，支持台灣的國際參與；同時，歡迎安格明上任後首次來台，也邀請他擇期正式來台進行國是訪問。雷蒙傑索隨後在午間搭機返回帛琉，安格明則前往台北接受吳釗燮的午宴。

外交部表示，吳釗燮在午宴中強調，台諾關係歷久彌堅，雙邊合作成果豐碩，高層交流密切，總統蔡英文曾於今年3月訪問諾魯，諾魯前總統瓦卡（Baron Divavesi Waqa）也於今年1月來台灣訪問，並於8月與吳釗燮在「太平洋島國論壇」（PIF）會晤。另外，諾魯國會議長8月也率團來台參加亞太國會議員聯合會（APPU）年會。

此外，吳釗燮感謝諾魯在去年主辦太平洋島國論壇時，不畏中國壓力，堅持維護台灣代表團與會待遇與尊嚴。

安格明重申，未來必將堅定支持台諾邦誼。安格明將於今天晚間接受蔡總統晚宴後，搭機離台。（編輯：郭萍英）1080928