蔡總統軍禮歡迎 諾魯新總統：持續站在台灣這方[影]

總統蔡英文（前左）13日在總統府，以軍禮歡迎來訪的太平洋友邦諾魯總統安格明（Lionel Aingimea）（前左2）。中央社記者張皓安攝 108年12月13日

（中央社記者葉素萍台北13日電）總統蔡英文今天以隆重軍禮歡迎諾魯總統安格明；安格明8月上任，9月結束聯合國大會行程，特地來台過境轉機；蔡總統說，安格明這次親自率團國是訪問，展現對兩國邦誼堅定支持；安格明強調，諾魯會持續站在台灣這一方。

太平洋友邦諾魯總統安格明（Lionel Aingimea）率團來台進行國是訪問；蔡總統今天在總統府前廣場，以隆重軍禮歡迎安格明。

蔡總統致詞提到，諾魯是堅實友好的太平洋友邦，安格明今年8月上任後，9月結束聯合國大會行程，就特地過境來訪，這次更親自率團國是訪問，展現對兩國邦誼堅定支持。

蔡總統提到，在國際及區域情勢急遽變動下，中華民國台灣和諾魯持續深化夥伴關係，特別是對聯合國永續發展目標，兩國的合作非常密切，不論是在醫療衛生、農漁業合作、潔淨能源等各領域都有亮眼表現。

蔡總統說，今年3月她率團訪問諾魯，實地訪視兩國合作成果，這次安格明率團國是訪問，將討論如何進一步深化兩國合作關係，她期待安格明透過這次訪問，對台灣有更深入了解。

隨後致詞的安格明特地用中文向蔡總統說「謝謝」。

安格明提到，這次的訪團成員有兩位「台灣之友」，其中，貿易部副部長曾在台灣求學，算是「台灣之子」，另一位訪團成員的父親曾在台灣擔任總領事，「所以訪團中有諾魯人以及諾魯台灣人」。

安格明說，諾魯以及台灣享有長久的關係，「台灣是我們的一家人」，希望透過這次訪問，讓彼此關係更加緊密鞏固。

他說，諾魯比起台灣，不管是人口、土地面積還是基礎設施，規模小得多，但是，「我們彼此心是連在一起」。

安格明表示，台灣在全世界經濟體排名第22名，武力也排名第22名，金融體系排名第6，並與德國、美國、瑞士並列世界的超級創新國家；他強調，「諾魯未來會持續站在台灣這一方，一起合作」，雙邊關係會持續強化，這是一個真正的夥伴關係，讓彼此互利共榮。（編輯：林孟汝）1081213