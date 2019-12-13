力挺台諾關係 諾魯總統來台訪問共尋合作契機

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）外交部今天表示，太平洋友邦諾魯總統安格明（Lionel Aingimea）率團來台進行國是訪問，這是安格明上任以來，首度赴他國進行正式訪問，以行動證明諾魯對台諾關係的支持；雙方將共尋合作新契機。

外交部發布新聞稿表示，安格明伉儷應政府邀請，今天至17日率團來台訪問，以增進兩國情誼；外交部對此表達歡迎。外交部也在官方推特發布外交部長吳釗燮前往桃園機場迎接訪團的照片。

外交部表示，安格明伉儷此行率領磷礦暨重建公司部長艾力克（Reagan Winson Aliklik）伉儷、外交暨貿易部副部長皮里斯（Asterio Appi）伉儷等人訪台，期間將會晤總統蔡英文，以及參訪政經文化建設，以深入了解台灣經社發展，與台灣從中共尋新合作契機。

另外，台諾也將於今天簽署台諾航空服務協定（Air Services Agreement）。

外交部指出，安格明具法律背景、長期為人權發聲，曾擔任司法暨邊境管制部助理部長、多元文化部助理部長、公共服務部助理部長及國會議員等職，今年8月當選總統。安格明曾於今年9月底紐約聯合國大會結束後，特地來台過境轉機，表達堅定友台立場，強調台諾關係親如家人。

外交部表示，安格明這次再度率團訪台，不僅是他自上任後首度來台國是訪問，更是首度赴他國進行正式訪問。外交部感謝安格明用實際行動證明諾魯政府對雙邊關係的重視及支持。

外交部強調，台灣與諾魯共享民主、自由及人權等普世價值，兩國長期在農漁業合作、公共衛生、教育、潔淨能源及基礎建設等領域密切合作，「雙邊關係誠如安格明總統所言如家人般緊密友好」。

9月底，太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯接連與台灣斷交、轉投北京懷抱。台灣與其他4個太平洋友邦邦誼狀況，備受關注。（編輯：趙蔚蘭）1081213