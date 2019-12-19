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大到不能倒系統性銀行 金管會祭4大獎勵措施

最新更新：2019/12/19 21:23
金管會19日針對5大系統性銀行2023年前加計增提4%資本，提出差異化管理4大獎勵措施。（示意圖／中央社檔案照片）
金管會19日針對5大系統性銀行2023年前加計增提4%資本，提出差異化管理4大獎勵措施。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者劉姵呈台北19日電）5大系統性銀行在2023年前要加計增提4%資本，金管會今天提出差異化管理4大獎勵措施，包括增設國內外分行、轉投資核准、試辦業務及申請新種業務，達標銀行皆可適用。

金融監督管理委員會今年6月底要求5家「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）在2023年前必須額外提列緩衝資本2%及內部管理資本2%，共增提4%資本。其中，被認定為D-SIBs有中國信託銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行及合作金庫銀行。

銀行局表示，為順利推動監理措施，預告期間已邀請5家銀行到會內溝通，了解其資本規劃及對相關強化監理措施的意見，取得共識，並配合修正管理辦法，提出差異化管理4大獎勵措施，將於近日發布施行。

銀行局副局長莊琇媛表示，D-SIBs額外資本只有法定資本的2%要納入管理，適用資本不足監理措施，額外的2%內部管理資本，非屬法規管理項目，金管會決議給予4年（2020至2023年）緩衝，期間內若達不到也不會開罰，由銀行說明資本規劃，但無法適用差異化管理4大措施。

也就是說，若銀行能達成增提4%資本的規定，將適用4大獎勵措施，包括轉投資金融相關事業在新台幣5000萬元以下，且符合相關規定者得採自動核准，像是投資FinTech（金融科技）公司、資訊處理公司。

同時，金管會將D-SIBs列為增設國內分支機構的評分有利項目以及申設國外及大陸地區分支機構優先核准項目；依「銀行申請業務試辦作業要點」申請試辦時，資本適足比率將納入審核項目並加速核准。

最後，達標的銀行申請新業務將優先核准，並於3年辦理期間屆滿申請延長時，無重大違規者將採行自動核准。

進一步觀察5家系統性銀行今年第3季的資本適足率，若只計算緩衝資本2%，5家都有達標；但若加計內部管理資本2%，5家銀行皆未達標，意即未來都將面臨增資情況。（編輯：鄭雪文）1081219

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