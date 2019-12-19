金融業前11月大賺逾6200億元 創歷史新高

金管會19日公布，累計今年截至11月底止，銀行、證券期貨及保險業合計稅前盈餘達新台幣6211.41億元，再創歷史新高紀錄。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉姵呈台北19日電）美中達成第一階段貿易協議，全球資本市場持續走揚。金管會今天公布，累計今年截至11月底止，銀行、證券期貨及保險業合計稅前盈餘達新台幣6211.41億元，再創歷史新高紀錄。

金融監督管理委員會今天公布金融業今年前11月獲利情形，銀行業方面，前11月稅前盈餘達3851.6億元，已創歷史新高，較去年同期成長7.2%。

其中，本國銀行前11月稅前獲利3396.1億元，成長6.8%；外銀在台分行稅前獲利為153.9億元，也較去年同期成長6.72%；大陸銀行在台分行前11月稅前獲利為34.6億元；票券金融公司稅前獲利94.7億元；中華郵政匯兌業務稅前獲利142.4億元，信合社則獲利29.8億元。

證券期貨業方面，官員表示，因證券商自營、承銷業務收益增加，前11月稅前獲利為339.19億元，較去年同期大幅成長22.5%，若加計期貨業及投信業，證券期貨業前11月稅前合計大賺520.81億元，年成長達16.8%。

保險業方面，壽險業前11月稅前獲利1687億元，較去年同期成長55%；產險業稅前獲利152億元，年成長5.55%，合計保險業前11月稅前獲利為1839億元，較去年同期大幅成長49.39%。

金管會主委顧立雄17日受訪時指出，今年前10月金融業獲利超過6000億元絕對沒問題，甚至全年可能上看6500億元都有可能，會創歷史新高。

目前統計，今年前11月金融業合計已大賺6211.41億元，創歷史新高，12月單月只要再賺289億元，就可突破顧立雄說的史上獲利新高6500億元。（編輯：鄭雪文）1081219