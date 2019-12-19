台肥貸款韓國瑜購宅 金管會判定為變相資金融通

（中央社記者劉姵呈台北19日電）台肥貸款國民黨總統候選人韓國瑜購宅案，金管會今天表示，因台肥清償方案超過一般分期付款銷貨期間，初步判定為「變相資金融通情況」，且有內控2疏失，若未改善最重可開罰新台幣480萬元。

韓國瑜在擔任台北農產運銷股份有限公司總經理前1年，下訂一戶總價新台幣7200萬元豪宅；民進黨立委林俊憲11月爆料指出，韓國瑜要求台肥借款2成房價（約1400萬元），分20年償還。

立委關心台肥為上市公司，貸款給韓國瑜等人購宅的「日升月恆貸款案」是否有違規情形，並要求金融監督管理委員會徹查。

金管會證期局今天表示，一般來說，公司與客戶的業務往來，會考量信用狀況與收款的方式，所以在付款條件上，公司會給客戶一段還款期限，可能採取分期付款的方式。一般正常情況下，並不會將分期付款認定為資金貸與。

依照建設業實務情況，證期局官員表示，公司對客戶一般分期付款期限為1年至5年左右，台肥部分清償方案卻長達10年至20年，已超過建設業一般分期付款銷貨期間。

官員表示，「這是有變相資金融通情況，且部分對象為自然人，我們覺得比較偏向超過一般期間的資金貸與，恐涉及違反公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第3條規定。」

除此之外，台肥有內控2疏失，首先，台肥尚未訂定預售屋買受人分期清償貸款差額相關控制作業或程序，即於103年底至104年初，與買受人協商分期清償方案，判定與「公開發行公司內部控制處理準則」第5條規定不符，台肥應考量公司整體營運，隨時檢討內部控制制度。

另查台肥於104年4月訂定「預售屋銀行貸款差額分期清償作業流程」，僅經過公司副總經理核准，與內控處理準則第3條規定不符，應經過公司會董事會通過。

證期局表示，金管會正在進行行政程序，函請公司相關人於發函後10天內到會內說明。未來若經認定台肥有違規，必須限期改善；若屆期未改善，將依現行證交法178條規定，核處24萬元至最高480萬元罰鍰。（編輯：鄭雪文）1081219