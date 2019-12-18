國產署開挖韓國瑜岳父砂石場 李明哲現場關心

國產署18日開挖國民黨總統候選人韓國瑜岳家砂石場，清查回填物，預計開挖37個點，每一點1平方公尺、深度3公尺。圖為國產署資料。中央社記者姜宜菁攝 108年12月18日

（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）時代力量立委黃國昌質疑國民黨總統候選人韓國瑜岳家砂石場回填不實，國產署今天開挖清查回填物，預計開挖37個點，韓國瑜妻子李佳芬的弟弟李明哲現場關心並批國產署淪政治打手。

國產署中區分署長趙子賢今天現場監督，相關人員全程錄影蒐證，開挖範圍面積逾4萬平方公尺，涵蓋9筆土地。趙子賢接受媒體聯訪時表示，開挖37個點，每一點1平方公尺、深度3公尺，工程預計3天，23日現地採樣，檢測結果約1個月後出爐。

韓國瑜妻舅、雲林縣議員李明哲昨天質疑國產署在選舉期間開挖，動機有所目的，他今天到場關心並接受媒體聯訪表示，砂石退場快20年，也與國產署完成土地點交，若有問題國產署應該早早反映，而不是現在配合某些政治打手進行政治操作，影響選舉結果。

趙子賢表示，一切照程序作業，沒有針對特定事情或個人。他強調，因應立法院財政委員會委員質疑，土地有被掩埋廢棄物，國產署基於土地管理機關立場，決定今天開挖確認，隨後檢驗土壤是否有遭受到重金屬污染。

國產署先開挖原大通砂石行所在的地點，截至今天早上11時，開挖2處，趙子賢說，目前2處皆為一般泥土，如果開挖發現遭掩埋廢棄物，會將相關的事證移給檢調追查行為人。（編輯：謝雅竹）1081218

國產署18日開挖國民黨總統候選人韓國瑜岳家砂石場，工作人員全程蒐證，若開挖發現遭掩埋廢棄物，會將相關的事證移給檢調追查行為人。中央社記者姜宜菁攝 108年12月18日