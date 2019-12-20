5G競標激戰3.5GHz 頻位之爭恐再掀5雄角力

5G第一波釋照20日競標進入第9天，3.5GHz頻段仍是「兵家必爭」之地，是否有業者願意下修頻寬需求，將左右第一階段競標落幕時間。（中央社製圖）

（中央社記者江明晏台北20日電）5G第一波釋照今天競標進入第9天，3.5GHz頻段仍是「兵家必爭」之地，是否有業者願意下修頻寬需求，將左右第一階段競標落幕時間，而第二階段的頻位之爭恐會再掀一波角力戰。

5G第一波釋照10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐，今天競標進入第9天。

5G第一波釋照競標，第9天暫時得標總標金為新台幣455.65億元，最熱門的頻段3.5GHz目前暫得標金442.26億元，單一頻段就已超越國家通訊傳播委員會（NCC）所設定預算收入440億元的目標，28GHz維持暫得標金13.39億元，已連續20多回合「冷靜」，1800MHz同樣尚無人出手。

綜觀9天的競標過程，3.5GHz頻段一如市場預期是「兵家必爭」的黃金頻段，競爭程度最激烈，但業者觀察上週出價相對「理性、觀望」，為了讓標金合理、速度加快，NCC參考國外競標做法，在第51回合導入加速機制，以第7天的競標熱度最為激烈，單日就上漲10%左右的漲幅；而3.5GHz頻段在第8天的價格已經比底價上升了198.78億元，漲幅約81.8%。

由於5大業者估計在3.5GHz提出的總需求頻寬仍大於這次釋出的270MHz，就看後續是否有業者願意下修頻寬需求，市場預估，電信三雄的策略將是關鍵，也將左右競標落幕時間，若延續至下週，整體標金也將進一步激增。

而第一階段5G競標落幕後，第二階段的頻位競標之爭也會「很精彩」。產業人士判斷，由於這次釋出的270MHz 3.5GHz頻譜中，有「魚頭、魚肚、魚尾」之分，中段是最好、最乾淨頻段，恐怕也會掀起電信5雄的鬥智角力戰，雖然NCC規劃兩階段競標之間有7天的協商期，但協調成功的機率仍待觀察。

但若最後協商不成將會啟動第二階段頻位競標，規則是單一回合、金額無上限，是否再度墊高競標金額，成為市場關注焦點。（編輯：林孟汝）1081220