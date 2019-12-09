5G競標遊戲規則公布 10日起每天攻防10回合

（中央社記者吳柏緯台北9日電）台灣5G元年進入倒數。5G競標於10日即將開跑，NCC除了採行新的競標方式與加入加速制度，盼讓競標速度加快、標金合理。業界預估，競標在年底前應可完成。

眾所矚目的5G頻譜競標將在10日上午9時正式開始，參與競標的5大電信業者中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信與台灣之星，將透過網路投標的方式，爭取5G的頻譜。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）的規劃，每天將會進行10回合的競標，每回合20分鐘，回合結束後會有20分鐘的開標與休息時間，並會個別通知參與競標的業者，該公司在該回合的競價結果，做為下一回合投標的依據。

這次的競標採取先提需求，再標位置，而明天登場的競標是「提需求」的環節。

NCC官員表示，投標的電信業者在每一回合都只能遞一份標單，可以針對這次釋出的3個標的個別提出需求，也可以只對其中1個標的提需求。參與競價的業者提出需要的頻寬，當每回合參與競價的業者提出的需求頻寬總和大於或等於釋出的頻寬時，將進入下一回合競價，NCC同時將標金調升為前一回合的1.03倍。

NCC官員以釋出27個單位，每單位底價為新台幣9億元的3.5GHz為例，如果在第一回合時，5家業者分別提出10、6、8、5、3個單位需求，由於超過了27單位的上限，因此競標將會進入第2回合，而每單位的標金將會增加3%，於此同時會由電腦隨機分配27個單位的暫時得標者。

如果進入第2回合，原本在第1回合提出10個單位需求的A業者暫時不加價，而其餘4家業者持續投標，需求單位分別為10、10、6、6，由於仍然超過27單位的上限，因此競標將會進入第3回合，而每單位的標金將再增加3%。不過與第1回合不同的是，由於A業者的每單位標金為9億元，但其他4家業者的每單位標金為9.27億元，因此電腦在隨機分配暫時得標者時，會以價高的業者優先排序。

NCC官員說明，由於每回合的底價都會持續上升，加上價高者優先分配，因此有意競標的業者不但要評估每回合的情形，也要積極出手，沒有太多觀望的空間。這次的競標將會在連續2回合都沒有業者提出需求後宣告結束。

2013年4G首波釋照，總底價是359億元，經過長達40天的競價後，最終總標金高達1186.5億元，較底價高出2.3倍左右。不過業內人士認為，考量新的競標規則與5G後續建置成本偏高，5G最終標金不至於像4G競標時那樣誇張，此外競標的時間也不會拉得太長，應該2週內就能結束。

12月10日起跑的第一波競標將釋出3.5GHz、28GHz與1.8GHz三頻段，總計2790MHz頻寬，其中3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬，底價新台幣243億元；28GHz頻段釋出2500MHz頻寬，底價25億元，1.8GHz頻段釋出2x10MHz頻寬，底價32億元，合計300億元。（編輯：楊凱翔）1081209