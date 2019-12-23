貨車駕駛酒駕闖大禍 撞毀百年歷史建築大山車站

一輛貨車23日下午不明原因衝撞進苗栗縣後龍鎮台鐵大山車站，讓近百年的大山車站木造結構損毀嚴重，駕駛一度昏迷，警消人員將他緊急送醫。中央社記者管瑞平攝 108年12月23日

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣後龍台鐵海線大山車站是台灣少數存留日式和風木構造車站，經苗縣府公告為歷史建築，今天卻遭酒駕男子開貨車衝撞進候車室，結構嚴重損毀，酒駕男後續將面臨修復賠償。

黃姓男子下午4時許駕小貨車行經後龍鎮明山路，車輛瞬間失控，直接衝撞進大山車站候車室，木造結構不堪猛力撞擊，門窗傾倒、梁柱倒塌與斷裂，現場滿目瘡痍，所幸未波及其他無辜民眾。

站務人員表示，當時正在售票室內辦理業務，突然聽見「碰」一聲巨響，就看到貨車撞進候車大廳，當時引擎還是發動狀態，但車內駕駛意識昏沉，連忙打119，並往上通報，引導旅客改繞道進出。

一名準備搭車旅客與貨車擦身而過，目擊事故經過，直呼「真是生死一瞬間」。

消防隊獲報趕到現場協助黃姓駕駛脫困，經送往苗栗市大千綜合醫院後逐漸恢復意識，生命徵象穩定，除些許擦傷，醫護人員仍安排進一步檢查。

附近居民表示，黃姓男子患癲癇，懷疑可能癲癇發作導致車禍；不過，警方安排黃姓男子抽血酒測發現超標，且黃姓男子從距車站前50公尺就一路逆向，懷疑喝酒加癲癇發作釀禍，詳細肇事原因仍待釐清。

苗栗縣政府文化觀光局文化資產科長郭靜芳告訴中央社記者，大山車站創建於日治時期，已有近百年歷史，為台灣少數存留日式和風木構造車站建築，是日治時期鐵路小站典型；購票口前木柵欄為台灣僅存歷史構物，縣府於民國94年公告大山車站為苗栗縣歷史建築。

郭靜芳說，大山車站主體及木柵欄都是珍貴歷史文物，事故發生後已派文化資產巡查團隊到場了解毀損情形，肇事駕駛後續勢必面臨修復賠償責任。（編輯：李明宗）1081223