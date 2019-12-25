顧立雄：銀行證券2020年可跨業查負面信用資料

金管會主委顧立雄25日表示，跨業信用資料交換系統已建置完成，明年銀行、證券商就可互查客戶信用負面資料。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者劉姵呈台北25日電）金管會主委顧立雄今天表示，跨業信用資料交換系統已建置完成，明年銀行、證券商就可互查客戶信用負面資料。個人財產、報稅、勞保投保資料等也會納入資料庫，民眾借款將更便利。

顧立雄今天下午出席金融聯合徵信中心舉辦的「金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會」，他致詞時表示，為推動跨業別信用資料交換，今年已邀集聯徵中心、銀行公會、證交所及證券商公會等機關，比照日本的CRIN信用資訊系統分享模式，研議讓銀行業及證券業得以分享查詢跨業別負面信用資料。

舉例來說，券商可查到銀行負面聯徵資料，如信用卡、貸款不佳紀錄；銀行也可以查到證券投資人有無違約交割等資料。顧立雄表示，這項措施對銀行業及證券業營運發展均有所助益。

顧立雄受訪時指出，聯徵中心針對跨業別信用資料交換系統目前已經建置完成，等待呈報上來後無問題，屆時必須要再發函令才可以發布，最快要到2020年第1季才可上線。

媒體也提問，跨業別信用資料交換，是否會影響台股資訊動能，例如在銀行借太多錢，證券業就不給錢，顧立雄則表示，「沒有影響，現在只限於負面資訊的資料，應該沒有什麼太大的問題。」

顧立雄強調，目前只限於分享負面資訊的訊息，當成評估投資人信用資料的輔助機制。

另一方面，為增加更多授信時可參考的數據，金管會也已指示由聯徵中心建置「政府資料介接查調平台」，例如水、電、瓦斯費繳交紀錄，強化行為數據應用，也有利消費者取得銀行融資。

聯徵中心董事長郭建中受訪表示，今年已連結經濟部商業司的有限合夥與商業登記資料，以及國貿局進出口廠商登記資料，聯徵中心的會員即可進入資料庫查詢企業的相關資料，作為強化授信時的信用參考。

郭建中指出，明年1月還有3項新措施要上線，包括財政部個人財產及所得資料、勞保局職業投保資料以及交通部駕籍與車籍資料。

換句話說，明年開始，個人相關財產、報稅紀錄、勞保投保資料及擁有的車子等，都會納入聯徵中心資料庫，銀行在辦理授信或貸款時，都可作為參考，民眾也不需要再跑銀行繳交薪資所得證明或相關財產資料，可更快速取得資金。

此外，因應金融科技發展，金管會已核准3家純網銀設立，顧立雄表示，除了提高整體金融業競爭力外，聯徵中心也將隨著純網銀的加入，強化資料庫內容，讓信用體系更加完整。（編輯：鄭雪文）1081225