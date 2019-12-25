行動支付大爆發 前10月總交易額近900億元

（中央社記者劉姵呈台北25日電）金管會銀行局今天公布，至今年10月底止，行動支付累計總交易額已達新台幣1520.9億元；另今年前10月交易額為880億元，較去年同期的356億元，大幅成長147.1%。

為推動具普及性、安全性與多元行動的支付環境，並滿足消費者支付需求，金融監督管理委員會自2016年起積極推動各項行動支付服務。銀行局今天公布，今年前10月行動支付總交易額達880億元，較去年同期的356億元，大幅成長147.1%。

銀行局也統計，2016年行動支付總交易額為14.9億元，2017年交易額則暴增為148億元，2018年也大幅成長至478億元，今年前10月則持續攀升到880億元。

金管會主委顧立雄11月底出席活動時也表示，台灣行動及電子支付市場進入快速成長期，預計全年行動支付交易金額將破1000億元。

行動支付包括手機綁信用卡（TSM）、行動金融卡、手機綁電子票證（如悠遊卡）、掃碼支付（QR code）、電子支付機構O2O及行動收單機（mPOS）等6項；銀行局官員表示，金管會已核准各家銀行、電子支付業加入，市面上的支付工具愈來愈多元，也讓行動支付交易額每年都有跳躍式成長。

目前行動支付交易額占比僅4成，針對金管會設立2020年行動支付占比要達到52%的目標，顧立雄表示，目前看起來有一定難度。

官員說明，主要是因為台灣擁有成熟金融體系、小型商家配合度等原因，金管會將持續推動，拓展更多應用場景。

另隨著行動支付發展快速，為了保障民眾使用行動支付安全，金管會也提出相關風險管控辦法，包括商家收付款應採專碼專用、提供付款客戶掃碼也應限定使用時效等。（編輯：趙蔚蘭）1081225