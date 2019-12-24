保單死亡保障門檻明年7月上路 儲蓄險保費變貴

（中央社記者劉姵呈台北24日電）為整頓壽險業賣高利儲蓄險、高傭金給銀行通路賣保單等亂象，金管會今天公布壽險最低死亡門檻規定等措施，將於2020年7月1日生效。業者表示，對民眾來說，未來將買不到短年期高利儲蓄險，且保費將變貴。

金融監督管理委員會保險局今天表示，現行低利率環境下，高儲蓄保險使壽險業新契約保費快速累積，產生資產負債無法配合、保證利率高於投資報酬率、資金去化壓力、國外投資比重偏高與匯率風險等問題，且保險公司承擔的淨危險保額偏低，除偏離保險保障本質外，未來在國際會計準則IFRS 17下可能產生商品無利潤的情形，不利國際接軌。

因此，金管會今天發布訂定「人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金（保單帳戶價值）之最低比率規範」，未來壽險保單將提高保障成分，並降低儲蓄比重，且必須符合最低死亡保障門檻比率規定，自2020年7月1日生效。

根據保險局公布各年齡需符合的死亡保障最低比率，如被保險人16歲以上、30歲以下，死亡保障比率不得低於190%；31歲以上至40歲以下降為160%；41歲以上至50歲為140%；51歲以上至60歲為120%；61歲以上至70歲為110%；71歲以上至90歲為102%；90歲以上者必須維持100%。

保險局副局長張玉煇表示，若以同樣的保費估算，未來儲蓄成分降低後，保戶可以買到更多的保額，且不同年齡保戶都要支付一定的壽險保障費用，可讓保險真正回歸保障本質，也會讓保險公司財務結構更穩健，有利接軌IFRS 17。

壽險業者表示，目前各家保險公司都在重新精算商品，並預估2020年大多保險商品保費將調漲，最高達30%。這項新政策對民眾來說，不僅不能再買到短年期高利儲蓄險，保費也將變貴。

金管會也修正「人身保險商品審查應注意事項」部分規定，包括增訂保單訂價時要揭露各通路與合作異業的費用結構規定，未來各通路不能以高傭金方式來吸金。

同時，保險局也將合約服務邊際（CSM）不得為負值，納入商品送審規範中，規定保險商品送審時公司應評估集中度風險，並將宣告利率策略納入敏感度測試。

另一方面，因房貸保險預定附加費用中包含銀行通路的傭金費用，為確保費用訂定合理性，增訂期繳型房貸保險預定附加費用率不得超過總保費的32%；躉繳型則不得超過總保費的25%，且這兩種傭金費用應至少分6年給付。（編輯：楊玫寧）1081224