銀行販售保險商品市占率 學者估2020年將低於5成

（中央社記者劉姵呈台北19日電）政大銀保中心今天發布報告指出，受到金管會提高儲蓄險保障成分、調降責任準備金利率、調整房貸壽險政策及限制銀行傭金發放等影響，預期2020年銀行通路保險市占率將下滑至50%以下。

政治大學銀行保險研究發展中心今天發布「2019銀行保險市場年報」，提到2007年至2018年間，台灣銀行保險通路市占率有顯著的變化，在2009年銀行保險通路市占比率首次超過50%，也首度超越傳統業務員通路；2010年更達到最高峰，市占率有65.65%。

報告指出，雖然到2014年，銀行保險通路比率有所下降，但是仍然維持在55%的市占率左右；相較於2017年，2018年銀行保險通路比率才有微幅下降的情形。

另一方面，相較之下業務員通路比率從2007年的61.4%，逐年下降至2010年的31.69%；2011年至2017年則維持在36%至41%之間，但2018年略增加為36.25%。一般保經代通路比率從2007年至2015年則是維持在3%至5%之間，但在2016年增加至6.72%；2017年及2018年才緩慢上升；2018年來到最高7.17%。

政大銀保中心分析，銀行保險市占率在2010年最高，後續年度雖有下降，但是仍然維持在55%左右。雖然新契約保費成長率有所增減，但並沒有影響銀行保險通路的發展。

主要原因有2個，首先，從2008年至2018年，國銀一年期定存利率皆較低，2017年與2016年都僅有1.09%。再者，銀行通路所販售的商品以躉繳商品占多數，使得來自於銀行保險通路的保費收入可以維持在50%以上。

政大風險管理與保險學系系主任彭金隆指出，銀行通路所販售的保險商品以類定存商品及投資型保單為主，但受到低利率環境、美國降息的影響，金管會祭出提高儲蓄險保障成分、調降責任準備金利率、調整房貸壽險政策及限制銀行傭金發放等政策，預期2020年銀行通路保險市占率將首度下滑至50%以下。

彭金隆認為，銀行通路將面臨轉型考驗，保費收入不再是各銀行間的競爭點，轉向財富管理服務以及提供實質保障產品。（編輯：鄭雪文）1081219