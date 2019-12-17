外幣保單10月保費減逾5成 今年單月衰退最大

（中央社記者劉姵呈台北17日電）金管會今天公布，今年前10月外幣保單新契約保費收入為新台幣4210.04億元，較去年同期衰退22%；10月單月保費收入僅241.28億元，年減53%，創今年單月最大衰退幅度。

利變型壽險宣告利率今年以來已多次調降，少部分壽險公司甚至降超過5次，像是台幣保單從今年高點2.98%，一路降至2.15%，美元保單也從4%降至3.15%，也間接導致外幣保單買氣退燒。

金融監督管理委員會保險局也同時公布各幣別保險商品的銷售統計，今年前10月美元新契約保單保費收入117.72億美元，較去年同期衰退21%；其中，投資型衰退最多，新契約保費收入為29.74億美元，較去年同期衰退40%；傳統型則有87.98億美元，年減11%。

今年前10月澳幣新契約保費收入為11.67億澳元，年減3%；其中，投資型新契約保費收入3.9億澳元，較去年同期減少29%；傳統型則為逆勢成長，有7.77億澳元，較去年同期成長19%。

今年前10月人民幣新契約保單保費收入為51.26億人民幣，較去年同期衰退45%；其中，投資型保費收入為48.28億人民幣，年衰退幅度高達46%；傳統型則有2.98億人民幣，年減4%。

金管會表示，保險業銷售保單時應了解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利業務穩健經營及維護消費者權益。（編輯：鄭雪文）1081217