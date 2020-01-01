柯文哲：楊蕙如公司鑽法律漏洞 資料送檢調

（中央社記者梁珮綺台北1日電）台北市長兼台灣民眾黨主席柯文哲今天說，政風處調查「卡神」楊蕙如的易始公司承辦WTA公開賽等案結果已出爐，結論是易始鑽法律漏洞，全案將移送檢調。

民眾黨上午在黨部舉行「2020台灣重開機」元旦記者會，柯文哲接受媒體聯訪、被問及日前專訪曾說若民進黨對他出手，最後一秒將表態支持國民黨總統候選人韓國瑜時，主動表示政風處已將楊蕙如案調查完畢，他已在公文上蓋章。

柯文哲說，結論是楊蕙如的易始公司鑽法律漏洞，「因為同一個案子可以跟台北市申請錢，也能跟中央申請錢，沒人看到全貌」。

他說，易始公司採用會計師簽證申報，市府未看到原始憑證，所以易始能用1張發票申請2處經費。

柯文哲則強調，公務員不會犯法，公務員會守法，只是系統有漏洞，「我的態度很乾脆，台北市政府所有資料移送檢調」，他接著說，「中央政府要不要把所有資料交出來，我看你放心好了，選前不會交出來。」

柯文哲去年12月26日赴台北市議會議會專案報告「市府提供民間體育賽事等之補助及相關標案或採購案疑義、12月6日外交部民眾陳情事件警方執勤作法與處理程序說明」，表示體育局未來會把舉辦體育賽事分攤經費和補助案件公布在官網，並依標準程序辦理，近期也會邀集專家學者研商更合宜方式。（編輯：方沛清）1090101