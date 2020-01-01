國民黨4日台南造勢 洪秀柱親自致電邀請王金平

國民黨總統候選人韓國瑜4日將到台南進行造勢，藍營地方人士1日指出，國民黨立委候選人洪秀柱（左）已邀請前立法院長王金平（右）。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北1日電）國民黨總統候選人韓國瑜4日將到台南進行造勢，藍營地方人士今天指出，國民黨立委候選人洪秀柱已邀請前立法院長王金平、鴻海創辦人郭台銘一同到場；但郭台銘辦公室表示，目前郭台銘當天行程已滿。

選戰倒數，國民黨總統候選人韓國瑜將在4日、9日及10日，分別在台南歸仁運動公園、台北凱達格蘭大道，以及高雄夢時代廣場舉行大型造勢。

原先國民黨是規劃10日在北高兩地同時舉辦選前之夜，但由於10日當天凱道已被借走，在無法找到其他合適場地的情況下，決定台北的選前之夜提前至9日在凱道舉辦，並與原先規劃4日在新北市二重疏洪道舉行造勢合併，希望重現韓國瑜當初參與初選時凱道造勢的盛況。

韓國瑜的選前之夜將於10日在高雄夢時代廣場舉辦，除韓國瑜、副總統候選人張善政都會登場外，前總統馬英九、前國民黨主席連戰、吳伯雄、國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌，以及韓國瑜全國競選總部主委朱立倫等藍營重量級人士也都會到場力挺，展現國民黨大團結氣勢。

另外，主辦台南造勢的國民黨立委候選人洪秀柱陣營表示，該場造勢設定為國民黨在台南選前的最大造勢，由於藍軍在台南處於弱勢，要達到之前台中號召50萬人的造勢，不太可能，但仍會盡可能去號召支持者前來參加，保守估計當天會湧入2萬到3萬名支持者。

洪陣營指出，由於受限運動公園的地形，當天只準備了3000張椅子，現場也會搭建6座200吋的電視牆。會選在歸仁運動公園，也是因為當地傳統屬於綠營票倉，希望能透過造勢展現藍軍的氣勢。

洪陣營表示，當天除了韓國瑜、副總統候選人張善政、前新北市長朱立倫，以及國民黨台南市立委候選人、市議員都會到場外，也邀請神秘嘉賓到場，而神秘嘉賓不是前總統馬英九、國民黨主席吳敦義。記者詢問是否為王金平，洪陣營未承認也未否認，僅表示活動流程仍未確定，但希望能極力促成藍營大團結。

根據藍營地方人士指出，洪陣營所謂的神秘嘉賓就是王金平，以及初選後就未與韓國瑜同台的郭台銘，王金平是洪秀柱親自致電邀請，而郭台銘則是透過前國民黨立委周守訓邀請，兩人也答應到時會出席。

但郭台銘辦公室告訴中央社記者，有聽說洪陣營有來邀請，但目前郭台銘4日的行程已經排滿。而郭台銘幕僚表示，目前未有與韓國瑜同台的規劃。

另外，韓陣營幕僚指出，韓國瑜、張善政4日下午在參加台南的造勢後，晚間將趕往台北，與國政顧問團成員舉辦政見發表會，再度闡述所有提出的政策，希望讓選民能更清楚知道韓陣營的政見，當天也會邀請國民黨各地的立委候選人參加，目前還在邀請中。（編輯：蘇志宗）1090101