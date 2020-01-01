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最後10天衝刺 親民黨造勢晚會郭台銘將現身力挺

最新更新：2020/01/01 21:42
宋陣營1日表示，將在3日及10日舉行高雄和台北兩場造勢晚會，鴻海集團創辦人郭台銘（右）將會到場力挺。圖為1日親民黨總統候選人宋楚瑜（左）與郭台銘在國父紀念館廣場參加升旗典禮。中央社記者吳家昇攝 109年1月1日
宋陣營1日表示，將在3日及10日舉行高雄和台北兩場造勢晚會，鴻海集團創辦人郭台銘（右）將會到場力挺。圖為1日親民黨總統候選人宋楚瑜（左）與郭台銘在國父紀念館廣場參加升旗典禮。中央社記者吳家昇攝 109年1月1日

（中央社記者范正祥台北1日電）2020年選戰進入倒數關鍵10天，宋陣營今天表示，親民黨希望能夠再增加舉辦一場或二場辯論會，也計畫在元旦過後，向藍、綠陣營送出邀請；並將在3日及10日舉行高雄和台北兩場造勢晚會，鴻海集團創辦人郭台銘將會到場力挺。

親民黨總統候選人宋楚瑜今天至松山慈惠堂參拜，祈求國泰民安、風調雨順、兩岸和平，女兒宋鎮邁陪在身旁，身穿橘色大衣，呼應親民黨的代表色橘色。

面對媒體關注宋鎮邁，將此解讀為宋楚瑜打出「女兒牌」，宋楚瑜接受媒體聯訪時表示，「她就是來給老爸打氣，」女兒知道到他一生沒有別的志業，就是希望能夠為民服務。

總統大選競爭激烈，宋楚瑜呼籲選民，不受任何政黨操作影響，要有獨立思考的能力。

今天隨同宋楚瑜至松山慈惠堂參拜的親民黨發言人張碩文接受中央社記者訪問時表示，各總統候選人之前已有參加過3場政見會和一場辯論會，但是親民黨希望能夠再增加舉辦一場或二場辯論會，也計畫在元旦過後，向藍、綠陣營送出邀請。

至於競選活動方面，本身也是親民黨組織部主任的張碩文指出，最後10天，宋楚瑜和副總統候選人余湘分工，從南部開始車隊掃街，一路掃回北部，象徵「把選票收回總統府」；造勢晚會部分，1月3日和1月10日分別在高雄和台北舉辦，這兩場造勢晚會也已經確定郭台銘會到場力挺。

至於如何加強爭取選票，張碩文說，未來幾天，在南部會以農業訴求為主，因為宋楚瑜非常關心農民。另外也會結合不分區立委候選人的專業背景與影響力，擴大爭取弱勢團體、電子產業、勞工等支持。（編輯：張均懋/林孟汝）1090101

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