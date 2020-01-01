蔡賴合體綠立委候選人 2日300多處路口同步拜票

2020大選進入倒數計時，蔡陣營表示，立委候選人、全體黨公職將同步在2日上午7時30分，全台300多處路口，向通勤民眾拜票。總統蔡英文（右）也將到台北市小巨蛋前廣場「站路口」致意。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香、游凱翔台北1日電）2020大選進入倒數計時，蔡陣營今晚表示，在今年第一個上班日1月2日，立委候選人、全體黨公職將同步在上午7時30分，在全台300多處路口，向通勤民眾拜票。總統蔡英文也將到台北市小巨蛋前廣場「站路口」致意。

選戰到了最後決戰關鍵10天，為展現勝選決心，2020蔡英文總統連任辦公室規劃全體立委候選人、黨公職同步於上午7時30分至8時30分，在全台300多處路口，展開拜票活動。

蔡陣營發言人廖泰翔今晚表示，原本總統蔡英文及副總統候選人賴清德配合競辦的規劃，要創總統競選首例站在路口拜票，考量維安也想了好幾套方案，但最後為了配合維安及不影響民眾上下班時間，將改採到場為立委候選人加油打氣的方式，致意後便離開，盡可能降低維安和民眾困擾。

依照蔡陣營規劃，上午7時30分蔡總統與賴清德兵分兩路，蔡總統將會在小巨蛋前廣場/敦化北路、南京東路口，為包括吳思瑤、何志偉等7個台北市黨籍立委候選人，及競選連任的無黨籍立委林昶佐打氣。賴清德則在新北市華江橋頭，向板橋市兩名立委候選人羅致政、張宏陸加油打氣，不過，考量總統與賴清德的維安問題，致意行程預計15分鐘結束。

除了台北市所有立委齊聚外，蔡辦表示，其他各縣市由各地競總各自規劃，其中，在連結台北市與新北市的台北橋兩頭，民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆將連袂在台北市延平北路、民權西路交叉口拜票；中央助選團長游錫堃則在新北市三重區重新路，為立委余天造勢。

另外，總統府秘書長陳菊也將在捷運迴龍站1號出口外陪同立委蘇巧慧、吳秉叡及鄭運鵬，向通勤民眾打招呼拜票。

廖泰翔說，這也是一樣的心意，蔡總統、賴清德用最誠摯的心跟選民請託，懇請台灣鄉親，在選戰最後9天，一定要拉票、固票，1月11日要用三張選票，一起顧台灣。

軍方人士指出，每一種場合都有不同風險，例如候選人在造勢場合「大進場」的風險就與「站路口」不同，大進場的最大維安壓力來自身旁的支持者；站路口來說，維安人員會提前約3個小時抵達造勢場合場勘、布哨，針對小巨蛋附近的制高點也會設置高點哨進行監控。

除此之外，為了防範周圍不肖份子使用汽、機車對候選人衝撞，會考量候選人所處位置的前方、側邊等，視情況管制一個車道成為緩衝區，並與憲兵、警察配合作業。

另外，2日起，蔡陣營規劃2020英德勝利、國會過半的大型造勢活動預計20場，從總統故鄉屏東縣開始，10日選前之夜，總統將從高雄市、新北市，最後回到首都台北市，會師凱道。

蔡陣營明天上午將召開記者會說明全國大掃街活動的相關規劃，分別從站路口、掃街到大型造勢晚會，多管齊下拉抬總統與立委選情，力拚總統勝選、國會過半的目標。

總統蔡英文連任辦公室今天並發布「二次返鄉」競選CF，以離鄉工作年輕人的角度出發，鼓勵回鄉投票，守護台灣未來與親愛的家人。

蔡陣營發言人阮昭雄表示，影片更特別邀請知名導演尹國賢執導，傳達1月總共要返鄉兩次，「一次看的是未來、一次看的是家人」，前者指的是1月11日回家投票，後者是1月下旬回家團圓過農曆年，呼籲年輕人二次返鄉，「投好票、過好年」。（編輯：蘇志宗/林孟汝）1090101