史上最高階將領殉職空難 各陣營暫停競選活動

UH-60M黑鷹直升機2日迫降在新北、宜蘭交界山區，搜救人員趕赴現場，在飛機殘骸中積極搶救。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰傳真 109年1月2日

（中央社記者葉素萍台北2日電）一架UH-60M黑鷹直升機今天上午墜毀新北烏來山區，造成參謀總長沈一鳴等8名將士殉職，總統蔡英文指示國防部穩定軍心，軍事單位降半旗3天。受到此事影響，儘管總統立委大選倒數計時，各陣營宣布暫停競選活動。

UH-60M黑鷹直升機今天失事新北坪林、宜蘭交界處。機上共13人，其中5人獲救、8人罹難。

獲救者為作計室處長劉孝堂少將、作計室參謀周欣頤中校、軍聞社記者陳映竹、後次室次長黃佑民中將、通次室曹進平中將。

罹難者為參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將、總士督長韓正宏士官長、參謀黃聖航少校，以及黑鷹正駕駛葉建儀中校、副駕駛劉鎮富上尉、機工長許鴻彬機工長。

UH-60M黑鷹直升機2日失事新北坪林、宜蘭交界處，參謀總長沈一鳴上將（上排左起）、參謀黃聖航少校、總士督長韓正宏士官長、情次室助次洪鴻鈞少將、政戰局副局長于親文少將（下排左起）、黑鷹正駕駛葉建儀中校、副駕駛劉鎮富上尉、機工長許鴻彬罹難。（提供照片）

8名罹難者遺體陸續於晚間送往三總，其中，沈一鳴遺體在晚間8時13分抵達三總。三總院方在懷德廳設置臨時靈堂供各界弔唁致意，包括國防部長嚴德發及三軍司令等上百名官兵在臨時靈堂入口處舉行軍禮迎靈，送參謀總長最後一程。

國防部晚間表示，將由副參謀總長兼執行官劉志斌上將暫時代理參謀總長。

第一個傳出求救訊息的是在機艙內的軍聞社記者陳映竹。

直升機迫降失事後，陳映竹的腿部受困在機身殘骸中無法動彈，為了向外界傳遞搜救訊息，她忍痛拿出手機，並在軍方LINE群組中傳遞求救訊息，同時利用手機中的定位功能讓救難人員得以快速尋獲失事地點，避免透過大範圍的搜索而浪費黃金救援時間。

UH-60M黑鷹直升機2日在新北、宜蘭交界處失事，機上13人共8人罹難，參謀總長沈一鳴遺體晚間抵達三總，上百名官兵進行軍禮迎靈。中央社記者王飛華攝 109年1月2日

宜蘭縣警消單位獲報後從礁溪山區入山，下午找到失事現場，並將傷者用擔架等方式運送下山；傷者經送往國立陽明大學附設醫院初步診斷後，都無生命危險，先後送抵三軍總醫院醫治。

總統蔡英文下午前往宜蘭金六結新訓中心，她沉痛地表示，「這是有史以來最高層級的將領因公殉職」，蔡總統向所有罹難者家屬致上最深的哀悼之意，她並下令，從今天開始，所有國防軍事單位降半旗3天。

蔡總統也說，已請國防部長嚴德發等救援工作告一段落，迅速展開所有調查工作，務必要釐清事故原因。最重要的是，這段期間必須維持軍心穩定，也確保所有國防軍事穩健運作，確保國家安全及穩定。

一架黑鷹直升機2日迫降新北市山區，已知包含參謀總長沈一鳴在內共8人罹難。總統蔡英文（中）前往宜蘭聽取簡報後說，這是有史以來最高層級將領因公殉職，所有軍事單位降半旗3天。中央社記者沈如峰宜蘭攝 109年1月2日

受到此事影響，儘管總統和立委選舉正進入最後倒數階段，但蔡總統、民進黨副總統候選人賴清德率先宣布暫停3天競選行程，後續包括國民黨總統候選人韓國瑜、國民黨副總統候選人張善政，親民黨總統候選人宋楚瑜等人各宣布取消今明兩天、及明天的造勢活動。

另外，為求慎重，空軍、陸軍共44架的黑鷹直升機全面停飛，並就操控、雷達、動力、結構等系統檢查，進行「天安特檢」。（編輯：林孟汝）1090102

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日在新北山區發生重大意外，國防部參謀總長沈一鳴等8人罹難。總統蔡英文指示，這是有史以來最高層級將領因公殉職，所有軍事單位降半旗3天。圖為空軍松山基地指揮部降半旗。中央社記者郭日曉攝 109年1月2日

參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，2日上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，在新北市烏來山區失事。（中央社製圖）