更多編輯台推薦新聞：
NBA飛人卡特橫跨4個十年 將成史上第一人
運動

NBA飛人卡特橫跨4個十年 將成史上第一人

台北101點燈悼黑鷹殉職將士 幕後推手是海軍中校劉佳志
政治

台北101點燈悼黑鷹殉職將士 幕後推手是海軍中校劉佳志

悼念沈一鳴 老長官淚憶：他為飛行努力練粗脖子
政治

悼念沈一鳴 老長官淚憶：他為飛行努力練粗脖子

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
香港中聯辦主任王志民下台 前山西省委書記駱惠寧接任
首頁 / 重點新聞

超級星期天 韓國瑜回防北台灣輔選立委

最新更新：2020/01/04 17:39
總統大選前最後的黃金週日，國民黨總統候選人韓國瑜（中）5日將回防北台灣，前往桃園、新北及台北。（中央社檔案照片）
總統大選前最後的黃金週日，國民黨總統候選人韓國瑜（中）5日將回防北台灣，前往桃園、新北及台北。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北4日電）總統大選前最後的黃金週日，國民黨總統候選人韓國瑜明天將回防北台灣，前往桃園、新北及台北，除前往已故總統蔣經國大溪陵寢謁陵外，也將與黨籍立委候選人合體造勢，全力輔選立委。

今明兩天是總統、立委投票日前的最後一個週末，韓國瑜因黑鷹直升機失事而暫停的競選行程也在今天陸續恢復，韓國瑜下午前往台南出席「顧台灣護憲大會」，與國民黨立委候選人洪秀柱合體造勢，晚間將在台北與副手張善政一起出席「國政領航台灣起飛政策發布會」。

韓國瑜明天則回防北台灣，前往桃園市、新北市及台北市，分別與全體國民黨桃園市的立委候選人，及國民黨新北市立委候選人邱烽堯、柯志恩，還有國民黨台北市立委候選人孫大千進行造勢及競選行程。

為紀念故總統蔣經國逝世週年紀念日，韓國瑜提前於明天一早前往大溪蔣經國陵寢謁陵，並於中午在桃園市蘆竹區，與國民黨6位桃園市立委候選人陳根德、吳志揚、陳學聖、呂玉玲、魯明哲、萬美玲等人共同造勢。

隨後，韓國瑜下午將返回家鄉新北市中和區，與邱烽堯車隊掃街拜票，再趕往板橋第一運動廣場，與柯志恩合體造勢，最後則是與孫大千一同參拜台北葫蘆寺。

韓陣營幕僚表示，接下來6、7、8日，韓國瑜的行程配合各地方黨部規劃，以輔選立委為主。9日則會出席台北凱道的造勢大會，10日則回到高雄，在夢世代廣場進行選前之夜大型造勢晚會。（編輯：張均懋）1090104

延伸閱讀
韓國瑜脫下H夾克100萬賣出 公益所得逾千萬里長挺韓大會 韓國瑜允調整制度專職給薪韓國瑜新戰袍 鋼鐵韓夾克象徵帶著台灣重新起飛

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報