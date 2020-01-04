超級星期天 韓國瑜回防北台灣輔選立委

總統大選前最後的黃金週日，國民黨總統候選人韓國瑜（中）5日將回防北台灣，前往桃園、新北及台北。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北4日電）總統大選前最後的黃金週日，國民黨總統候選人韓國瑜明天將回防北台灣，前往桃園、新北及台北，除前往已故總統蔣經國大溪陵寢謁陵外，也將與黨籍立委候選人合體造勢，全力輔選立委。

今明兩天是總統、立委投票日前的最後一個週末，韓國瑜因黑鷹直升機失事而暫停的競選行程也在今天陸續恢復，韓國瑜下午前往台南出席「顧台灣護憲大會」，與國民黨立委候選人洪秀柱合體造勢，晚間將在台北與副手張善政一起出席「國政領航台灣起飛政策發布會」。

韓國瑜明天則回防北台灣，前往桃園市、新北市及台北市，分別與全體國民黨桃園市的立委候選人，及國民黨新北市立委候選人邱烽堯、柯志恩，還有國民黨台北市立委候選人孫大千進行造勢及競選行程。

為紀念故總統蔣經國逝世週年紀念日，韓國瑜提前於明天一早前往大溪蔣經國陵寢謁陵，並於中午在桃園市蘆竹區，與國民黨6位桃園市立委候選人陳根德、吳志揚、陳學聖、呂玉玲、魯明哲、萬美玲等人共同造勢。

隨後，韓國瑜下午將返回家鄉新北市中和區，與邱烽堯車隊掃街拜票，再趕往板橋第一運動廣場，與柯志恩合體造勢，最後則是與孫大千一同參拜台北葫蘆寺。

韓陣營幕僚表示，接下來6、7、8日，韓國瑜的行程配合各地方黨部規劃，以輔選立委為主。9日則會出席台北凱道的造勢大會，10日則回到高雄，在夢世代廣場進行選前之夜大型造勢晚會。（編輯：張均懋）1090104