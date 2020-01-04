英德恢復競選 超級星期天台南桃園新北三都造勢

5日是總統大選倒數黃金週日，總統蔡英文（右）與民進黨副總統候選人賴清德兩人分進合擊。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北4日電）總統大選前最後一個黃金週日，總統蔡英文一天3場直轄市「勇敢自信、護台同行」造勢晚會，10日會師凱道；6日啟動全台大造勢，並加開雲林、台中場次，並利用直播方式讓陸戰與空戰互補並進。

1月2日因發生國軍黑鷹直升機失事事件，蔡總統宣布暫停選舉活動3天，截至今天為止，明天是大選倒數黃金週日，總統蔡英文與民進黨副總統候選人賴清德兩人分進合擊。蔡總統直攻國民黨主席吳敦義的故鄉南投縣，將到埔里恒吉宮參香作為恢復選舉活動的第一站、參訪埔里花卉物流中心、到國姓護國宮參香。

結束南投縣行程，蔡總統將轉往對手韓國瑜妻子的娘家雲林縣，先到雲林土庫石廟里公園短講、再到土庫聖安宮、新興城煌廟參香；接著來到綠營大票倉台南市，出席青商總會全國總會長交接典禮。

賴清德與民進黨主席卓榮泰一早出席在台北市全國競選總部所舉辦的「全球海外台灣客家蔡英文後援會造勢記者會」；另外，海內外學術界也召開支持蔡英文、賴清德擔任第15任總統副總統連署行動記者會，兩場記者會分開兩地舉行。

「勇敢自信、護台同行」3場直轄市大型造勢活動陸續登場，率先從台南市起跑，蔡總統、賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨主席卓榮泰等黨內重量級人物將出席造勢活動，一路從台南市、桃園市最後壓軸回防新北市，力拚決戰新北市，總統勝選、國會過半。

總統蔡英文連任競選辦公室發言人廖泰翔晚間表示，距離投票日只剩最後6天，蔡英文競選團隊計畫於1月6日啟動全台大型造勢活動，並積極規劃雲林及台中的加開場次；最後預計在1月10日台北凱道舉辦最大場的選前之夜活動，全力衝向選勝。

除了藉由傳統的選舉造勢場升溫各區域支持熱情，也啟動多項宣傳方案催動外地遊子返鄉投票。包含「二次返鄉」與「海外青年返鄉投票」等都成功創造討論並提升青年回家投票的意願。

此外，選前5天起，廖泰翔表示，蔡總統、副總統陳建仁、民進黨副總統候選人賴清德和黨主席卓榮泰將同步啟動全國車隊掃街拜票，4人兵分4路，除了以最直接的方式與民眾面對面接觸，全力爭取支持，並且同步拉抬各地立委選情，達到總統連任、國會過半目標。

他表示，所有實體活動於過程中均將結合網路社群互動，讓所有網路上的朋友能夠一同參與，為小英總統加油打氣，地面的組織與空中的網路互補並進。

廖泰翔最後呼籲支持者，選舉沒到最後一刻，沒到開完票前，絕對都不能鬆懈。要拜託支持者要拉票、要顧票、要投票，也要請支持者「3張選票顧台灣」，讓小英總統未來4年能夠繼續推動經濟轉型、守護台灣主權。（編輯：張良知）1090104