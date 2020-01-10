大選設17226個投開票所 動員逾22萬選務人員

中選會主委李進勇10日表示，選務有重大改革，包括降低每個投票所選舉人數，由平均1500人降到1200人，並增加投開票所數量到1萬7226個，也依選舉人數設置圈票處4到6個；如果投票人數眾多，會開闢2條動線同時領票，以達到分流、改善排隊。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北10日電）2018年九合一選舉合併公投投票，發生排隊時間過長，以及邊投票邊開票等狀況，引發爭議。中選會主委李進勇今天表示，選務工作已有重大改革，深具信心可避免類似情形。

行政院長蘇貞昌日前指示，2018年選務工作發生嚴重錯誤，例如有人還在投票時已經進行開票，這是無法容忍的錯誤，2020大選不能再犯。

對此李進勇下午受訪時表示，為避免發生類似情況，選務已有重大改革，包括降低每個投票所選舉人數，由平均1500人降到1200人，並增加投開票所數量到1萬7226個，也依選舉人數設置圈票處4到6個；如果投票人數眾多，會開闢2條動線同時領票，以達到分流、改善排隊。

李進勇說，對今年選務程序深具信心，會適時按照投票狀況維護秩序，可避免發生類似情形。

第15任總統、副總統及第10屆立委選舉明天投票，中央選舉委員會下午在中央選情中心舉行選前總預演記者會。

李進勇表示，明天投票時間為上午8時至下午4時，將選出總統、副總統，立法委員113人，其中包括全國不分區及僑居國外國民立委34人、區域立委73人、平地原住民立委3人和山地原住民立委3人。

李進勇指出，這次選舉人數約為1931萬人，其中首投族約118萬人，返國行使選舉權5143人。中選會動員工作人員22萬8058人，在全台設置1萬7226個投開票所，並成立368個選務作業中心；各選務中心蒐集各地開票所的開票結果，集中以電腦計票，直接傳送至中選會選情中心統計，並同步於中選會官網直播，預計晚間10時完成開票。

在計票作業方面，李進勇表示，會由專員將投開票所報表送到各鄉鎮選務作業中心輸入，再傳送到直轄市、縣市委員會及中央選情中心，由選情中心即時彙整提供給媒體，同時在官網直播，希望各家媒體開票當天，也要穿插選情中心提供的即時計票數據。

他表示，為確保電腦計票資安，計票系統採取封閉系統，不跟外界連結；並制定開票計票作業的標準作業程序SOP，加強訓練所有工作人員。資安採取國家級規格，確保計票程序順利，已在全國舉行四次大規模演習。

他說，另外，投票當天設置中央選務指揮及應變中心，掌握選務突發狀況，通報及落實各項緊急應變措施，讓投票作業順利完成。

李進勇也呼籲民眾，收看電視媒體開票轉播同時，參考中選會官方數據，在官網跟youtube都有直播。（編輯：紀淑芳）1090110