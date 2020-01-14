大聯盟冠軍隊作弊被抓 禁藥時代以來最大醜聞

美國職棒大聯盟證實休士頓太空人隊使用科技手法作弊的傳言屬實，重懲球隊與高層；太空人隊老闆隨即宣布，開除涉案的總教練辛區（左）、總經理魯諾（右）。（圖取自twitter.com/MLB）

（中央社記者林宏翰洛杉磯13日專電）繼2013年球星A-Rod涉禁藥事件以來，美國職棒大聯盟比賽公正性再受到挑戰，作弊手法從生醫技術轉為電子儀器，包括休士頓太空人、波士頓紅襪隊等冠軍隊伍皆沾上污點。

大聯盟今天公布調查報告，對休士頓太空人總經理、總教練判處停職一年，取消太空人隊兩年的前兩輪選秀權，並罰款500萬美元（約新台幣1億5000萬元）。

球團老闆克蘭（Jim Crane）在消息曝光後隨即出面，開除總經理魯諾（Jeff Luhnow）、總教練辛區（AJ Hinch）。

亡羊補牢猶未為晚，但相關涉案人士恐怕終身帶著污點。這篇調查報告詳細陳述了太空人隊的作弊手法，使得2017年這座世界大賽冠軍永遠被打上問號。

根據報告，太空人在外野架設攝影機，對準對方捕手的暗號，然後把訊號接到休息室裡，由球員監看並破解，然後用球棒敲擊垃圾桶的方式，讓場上的打者知道對方要投直球還是變化球。

球場如戰場，破解對方策略本來是比賽的一部分，每支球隊都有各自的暗號系統，也有相應的反破解機制，而太空人隊跨越紅線的部分在於用了攝影機、監視器等電子儀器。

影片來源：Jomboy Media YouTube頻道

棒球歷史超過百年，大聯盟對新科技抱持正面態度，自2014年啟用電子輔助判決，減少比賽誤判的機率；2016年開放板凳席可以使用不上網的平板電腦，用來分析敵情。

然而，攝影機、監看設備的增加，這幾年成了偷暗號的手段。包括波士頓紅襪隊2017年就已被抓包，在重播室破解對方暗號後，用Apple Watch傳訊息給場邊的教練。

2017年冠軍隊太空人隊醜聞曝光後，下一波將燒向2018年冠軍隊紅襪。前太空人隊板凳教練柯拉（Alex Cora）2018年去紅襪當教頭，他是太空人偷暗號事件的主要參與者，而大聯盟正在調查紅襪隊也涉及的偷暗號案件。

大聯盟歷經10多年的禁藥年代，名人堂投手馬丁尼茲（Pedro Martinez）曾經證言，最猖獗的時候大約有6成球員在用藥。

禁藥陰影下，戰績輝煌的球星邦茲（Barry Bonds）、克萊門斯（Roger Clemens）皆被拒於名人堂的門外，A-Rod羅德里格斯（Alex Rodriguez）、曼尼（Manny Ramirez）棒球生涯也始終帶著污點。

大聯盟走過幾年的禁藥風波後，「用正當手法贏球」的價值好不容易回來，現在重新建立的比賽公正性再次受到衝擊，尤其這次牽涉到2座世界大賽冠軍的純度，也難怪大聯盟施以重懲。（編輯：郭中翰）1090114