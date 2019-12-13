大聯盟新措施 吸毒者受罰前得先接受治療

（中央社紐約12日綜合外電報導）MLB今天宣布，將大麻自禁藥名單中刪除，而在隨機檢測中對鴉片類藥物（opioid）、芬太尼（Fentanyl）、古柯鹼（Cocaine）、合成四氫大麻酚（synthetic THC）呈現陽性反應的球員，在受到處分前，將先接受（勒戒）治療。

根據美國職棒大聯盟MLB和球員工會發出的共同聲明，這些重大的改變，將在2020年春訓開始生效。

27歲的洛杉磯天使投手史凱格斯（Tyler Skaggs）驟逝引發震驚，且驗屍報告顯示他體內有氧可酮（oxycodone）、芬太尼和酒精，在悲劇發生後的數個月，這些更新政策出爐。

在先前的政策下，大聯盟球員除非有（特殊）理由，否則不會接受鴉片類藥物等濫用藥物隨機測試。

大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）11日發布新政策時告訴記者，史凱格斯的離世，是其中一個動機，以解決在我們的產業中，實際上已經是社會問題的鴉片類藥物濫用問題。

鴉片類藥物濫用問題在美國已經成為「危機」。根據美國國立衛生研究院（NIH）的資料，12歲以上的人口中，大約有120萬人有不當使用鴉片類藥物的情況。

美國總統川普高階幕僚康威（Kellyanne Conway）在書面聲明中讚許這項新政策。

康威說：「我們要嘉許大聯盟和球員工會，為那些因成癮或鴉片類藥物濫用疾病而受折磨者，促成治療和康復的機會。」

「對一個值得信賴和喜愛的美國機構，為他人服務所立下的典範，我們要表示感激。」（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1081213