棄北京擁抱台北 捷克海盜黨扭轉總統親中政策

（中央社記者林育立柏林17日專電）捷克首都布拉格棄北京改與台北結為姐妹市，在幕後主導的海盜黨議員克勞斯娃表示，愈來愈多捷克人對中國失去好感，她希望藉機扭轉總統齊曼的親中政策。

海盜黨市議員克勞斯娃（Michaela Krausová）接受中央社記者訪問表示，2016年3月，中國國家主席習近平接受總統齊曼（Miloš Zeman）邀請首次訪問捷克。當時她在街上揮舞雪山獅子旗支持西藏人權，卻被警察粗魯逮捕，那次經驗讓她大為震驚，「許多人跟我一樣都發現捷克變了，從此，我對總統的親中政策徹底失望」。

齊曼在歐盟以對中國友好聞名，習近平來訪時宣稱捷克將成為中國在歐洲投資「永不沉沒的航空母艦」。兩國首都在兩位元首見證下結為姐妹市，布拉格應中方要求在協定中承諾遵守「一個中國政策」，同意「台灣是中國不可分割的領土」，引發台灣外交部的抗議。

2018年10月，布拉格舉行市議會選舉，海盜黨躍居第二大黨，與其它小黨合作取得過半席次組成聯合政府，代表海盜黨競選的賀瑞普（Zdeněk Hřib）出任市長。克勞斯娃也順利選上市議員，終於得到扭轉親中政策的機會。

克勞斯娃首先試圖遊說聯合執政的各黨派，姐妹市關係應聚焦文化、觀光和經貿合作，不能有政治性條款，「我們無意解除與北京的姐妹市關係，但不願看到協定第3條的一中條款」。

在市府內部達成共識後，布拉格即與北京交涉。賀瑞普利用去年3月訪問台灣的機會，主動向台北市府提議結為姐妹市，公然挑戰齊曼的親中政策。

布拉格的動作顯然踩到中國紅線，中方不僅拒絕討論，還取消布拉格樂團中國巡迴演出行程，連串報復行動在捷克社會引起軒然大波。布拉格市府再也無法忍受中國的蠻橫，只好中斷與北京的姐妹市關係。

克勞斯娃強調，儘管總統和總理都反對，布拉格取消一中條款的行動得到民間支持。外交部長認為姐妹市是地方事務，尊重布拉格的決定，過去一年爆發多次與中國有關的醜聞，也根本改變捷克社會對中國的觀感。

例如，捷克最頂尖的查理大學（Charles University），長年隱瞞中國大使館捐款，主辦會議為中國宣傳。在中國提供消費金融的捷信集團老闆、捷克首富卡爾納（Petr Kellner），也被揭發出錢贊助親北京的報導，試圖影響輿論。

克勞斯娃指出，幾年前還支持中國的人，現在都開始反省，警覺中國滲透無所不在，愈來愈多捷克人對中國失去好感。民眾也對布拉格市府勇敢對中國說不表示讚許，總統親中立場正受到考驗。

布拉格13日與台北結為姐妹市後，中國立刻解除上海和布拉格的姐妹市關係作為報復，賀瑞普還為此上國家電視台為他的政策辯護。為凸顯友台立場，他特地在西裝領上別上象徵中華民國和捷克友誼的國旗。

賀瑞普在捷克電視台（Czech Television）表示，中國有上百萬維吾爾人被關進集中營，反觀台灣才剛舉行總統選舉，從政治制度和人權等價值來看，台灣都比較適合做布拉格的夥伴。

海盜黨近年在捷克政壇異軍突起，2017年眾議院大選後首度擠進國會，在200席中佔有22席。根據民調，海盜黨在捷克的支持率在15%到20%間，在眾議院的9個政黨當中排名第2或第3。

歐洲各國都有海盜黨，以直接民主、透明政治和保障隱私權等公民權利為主要政見，支持者以年輕世代為主，在盧森堡、捷克和冰島等國議會擁有席次。（編輯：廖漢原）1090117