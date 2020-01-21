納達爾澳網旗開得勝 莎拉波娃首輪遭淘汰

現任球王納達爾21日在澳網公開賽首輪比賽旗開得勝。（圖取自twitter.com/AustralianOpen）

（中央社墨爾本21日綜合外電報導）本屆澳洲網球公開賽列為男單頭號種子的現任球王納達爾，今天在首輪比賽旗開得勝。而近期狀態不佳的俄羅斯女將莎拉波娃本次持外卡參賽，首輪便遭到淘汰，職業生涯陷入低谷。

納達爾（Rafael Nadal）在本屆澳網力拼打平瑞士天王費德瑞（Roger Federer）擁有的男單史上最多20座大滿貫冠軍紀錄。納達爾目前只差1冠，而費德瑞則在今年澳網尋求生涯第21座大滿貫獎盃。

納達爾今天身穿亮粉色無袖球衣搭配同色球鞋，在陽光普照的墨爾本拉佛球場（Rod Laver Arena）奮力揮拍，最後僅費時略多於2小時，就以6比2、6比3、6比0輕取玻利維亞選手德利恩（Hugo Dellien），整場比賽只丟5局。

納達爾賽後受訪時說：「這是個好的開始。首輪你只希望能贏，能以直落三贏球更好。」

除了納達爾，費德瑞和上屆澳網男單冠軍、塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）也都挺進澳網第二輪。這3位天王過去14年包辦澳網13座男單冠軍，今年仍可能由他們其中一人奪得。

相較於33歲的納達爾在2000年代、2010年代和2020年代都曾登上球王，現年32歲並拿過5次大滿貫賽女單冠軍的莎拉波娃（Maria Sharapova），狀態則遜許多。

她今天在澳網女單首輪以3比6、4比6敗給第19種子的克羅埃西亞選手薇琪克（Donna Vekic），生涯首次連續3場大滿貫首輪遭到淘汰。

莎拉波娃飽受肩傷所苦，使得她今年澳網只能持外卡參賽。她賽後表示：「我可以談論我的掙扎，以及我的肩膀帶來的遭遇。但這麼做真的不符合我個性。」（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1090121