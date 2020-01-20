費德瑞澳網旗開得勝 直落三輕取強生

瑞士網球天王費德瑞（圖）20日在澳洲公開賽首輪旗開得勝，擊敗世界排名75的美國選手強生，輕鬆挺進第二輪。（圖取自twitter.com/AustralianOpen）

（中央社墨爾本20日綜合外電報導）瑞士網球天王費德瑞（Roger Federer）今天在澳洲公開賽首輪旗開得勝，擊敗世界排名75的美國選手強生（Steve Johnson），輕鬆挺進第二輪，將力拚他生涯第21座大滿貫冠軍。

費德瑞在墨爾本拉佛球場（Rod Laver Arena）以6比3、6比2、6比2直落三，僅花了1小時22分鐘時間，無懈可擊地淘汰強生。

費德瑞下一輪將對上法國選手哈利斯（Quentin Halys）或是塞爾維亞選手卡拉吉諾維奇（Filip Krajinovic）。

他在賽後表示：「我感覺很好。我真的很努力訓練，就如以往一樣，很高興我在（季後）沒有受到任何（傷勢）挫折。」

今年38歲的不老天王費德瑞，因為想要花更多時間陪伴家人，所以未參與有如澳網熱身賽的世界職業網球協會盃（ATP Cup）。

由於缺乏比賽練習，費德瑞賽前宣稱他對今年首場大滿貫澳網期望不高。不過，費德瑞仍是具有競爭力的老將，去年他曾拿下4座男單冠軍。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1090120