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環保少女罵銀行砲火掃到他 費德瑞虛心受教

最新更新：2020/01/13 10:46
瑞典環保少女童貝里（左）推文批評瑞士信貸銀行貸款給化石燃料業，並敦促擔任瑞信代言人的網球天王費德瑞（右）「醒醒」。（左圖取自twitter.com/GretaThunberg，右圖取自twitter.com/rogerfederer）
瑞典環保少女童貝里（左）推文批評瑞士信貸銀行貸款給化石燃料業，並敦促擔任瑞信代言人的網球天王費德瑞（右）「醒醒」。（左圖取自twitter.com/GretaThunberg，右圖取自twitter.com/rogerfederer）

（中央社墨爾本12日綜合外電報導）瑞典環保少女童貝里批評瑞士信貸銀行貸款給化石燃料業，把銀行代言人網球天王費德瑞一併罵了進去；費德瑞今天回應說，很高興有人提醒他應盡的責任，會和銀行討論相關問題。

路透社與英國「天空新聞網」（Sky News）報導，童貝里（Greta Thunberg）上週推文批評瑞士信貸銀行（Credit Suisse）貸款給化石燃料業，並敦促擔任瑞信代言人的費德瑞（Roger Federer）「醒醒」。

38歲的「瑞士特快車」費德瑞今天發聲明回應說，「非常敬佩」年輕人受童貝里鼓舞參與的氣候運動。

「我深深感受到氣候變遷的衝擊與威脅，尤其是我和家人抵達澳洲，看到野火造成這麼大的損害時，感受特別深。」

「身為4個小孩的父親以及全民教育的熱切支持者，我非常敬佩年輕人的氣候運動，也很感謝年輕的氣候人士鞭策大家省思自身行為，做些有創意的解決之道。」

「為了他們和我們自己，我們必須傾聽。感謝他們提醒我私底下應盡的責任，身為運動員與企業家，我必會運用我特殊的地位，與贊助商討論這些重要議題。」

費德瑞與美國名將小威廉絲（Serena Williams）等球星下週將參加墨爾本的Rally for Relief表演賽，協助澳洲野火賑災。澳洲野火延燒多時，已奪走至少28條人命。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1090113

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