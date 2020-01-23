因應武漢肺炎疫情 行政院召開跨部會會議

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）中國武漢肺炎疫情擴大，武漢宣布今天起封城。內政部長徐國勇表示，行政院今天早上臨時召開武漢肺炎防治會議，最重要的是阻絕疫情擴散；至於會議相關內容，他說，將由衛生福利部向外說明。

今天是小年夜，徐國勇特地到移民署北區事務大隊台北市專勤隊，與因執勤而無法返鄉的移民署人員圍爐，並頒發春節加菜金，慰勉基層人員辛勞。

原訂12時到場的徐國勇直到下午1時45分左右才現身。他說，晚到的原因是因為早上行政院臨時召開武漢肺炎防治會議；由於疫情由衛福部主責，相關會議內容將由衛福部對外說明，衛福部應該會舉行記者會說明。

移民署昨天表示，已針對觀光局所提供擬於1月底來台的武漢團24團429人辦理廢證，且即日起暫停核發武漢旅遊團的入境許可，嚴防疫情蔓延。停發入境許可的範圍是否擴大到中國其他省份，徐國勇不願多談，僅表示，將由衛福部做認定、對外說明。

徐國勇表示，不論如何，目前最主要的就是要阻絕疫情擴散。

中國武漢肺炎疫情在中國已蔓延至北京、深圳、上海等地；另外，泰國、日本、南韓、美國、台灣也都出現確診病例。武漢市疫情防控指揮部宣布，自23日10時起，武漢全市公車、地鐵、渡輪、長途客運暫停運營；無特殊原因，市民不要離開武漢；機場、火車站離漢通道暫時關閉。

此外，徐國勇也代表總統蔡英文、行政院長蘇貞昌向移民署人員表達感謝，過年期間移民署是無法放假的，而且過年期間尤其辛苦，因為這段時間的出入境人數達到高峰。

除了祝福移民署人員新年快樂，徐國勇也向移民署人員的家人、眷屬表達歉意與感謝，他們的家人因為要堅守工作崗位，過年期間無法回家團圓。（編輯：楊凱翔）1090123