費德瑞驚險挺進澳網16強 西西帕斯遭羅尼奇淘汰

（中央社墨爾本24日綜合外電報導）瑞士網球天王費德瑞今天在澳洲網球公開賽和地主選手米爾曼纏鬥5盤，最後驚險挺進男單16強。希臘新希望西西帕斯則在第3輪遭到加拿大好手羅尼奇直落三淘汰，無緣晉級。

大會第3種子的費德瑞（Roger Federer）面對2018年曾在美國網球公開賽擊敗他的米爾曼（John Millman），兩人激戰4小時3分鐘，打到當地時間25日凌晨12時48分，費德瑞才以4比6、7比6（7比2）、6比4、4比6、7比6（10比8）拿下個人在澳網的第100場勝利。

世界排名第47的米爾曼開場便占上風，拿下首盤後第二盤再將費德瑞逼入搶7。費德瑞拿下第3盤後，第4盤又被不屈不撓的米爾曼奪去。決勝盤兩人進入搶10，費德瑞從落後到急起直追，最後終於逆轉勝。

費德瑞整場比賽犯下多達82記非受迫性失誤，靠62記致勝球超越米爾曼。已擁有史上最多20座大滿貫男單冠軍盃的費德瑞，將繼續在澳網尋求第21冠。

而去年打入澳網最後4強、並摘下世界職業網球協會（ATP）年終賽冠軍的大會第6種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），今天不敵羅尼奇（Milos Raonic）精準發球和截擊，以5比7、4比6、6比7（2比7）止步32強。

羅尼奇整場比賽共祭出19記愛司球（ace）和55記致勝球，且沒給西西帕斯任何破發機會。他下一場比賽將對上2014年美網冠軍克羅埃西亞選手西里奇（Martin Cilic）。（譯者：侯文婷/核稿：張正芊）1090124