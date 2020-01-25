蘇貞昌：中國隱匿疫情排擠台灣 不理性且蠻橫

（中央社記者葉臻新北25日電）行政院長蘇貞昌今天接受媒體聯訪時表示，中國過去隱匿武漢肺炎疫情，控制不好才讓情勢變嚴重，且這種時候還在世界衛生組織（WHO）排擠台灣，看到的是中國的不理性和蠻橫。

蘇貞昌今天上午至樹林鎮南宮、濟安宮，板橋接雲寺、慈惠宮參香祈福，下午將再至五股賀聖宮參香。

蘇貞昌接受媒體聯訪時，媒體詢問，資深媒體人黃智賢在臉書（Facebook）痛批，台灣14日為了澳洲野火，捐贈10萬個N95口罩給澳洲，24日武漢封城後向各界請求抗疫物資，蘇貞昌卻宣布台灣禁止出口口罩，是怎樣沒有人性、泯滅良心的政權。

蘇貞昌表示，自救才能救人，中國過去隱匿疫情，控制不好才會讓疫情變的這麼嚴重，在這種時候，中國還在世界衛生組織（WHO）一再的排擠台灣，說要先承認一個中國才准台灣參加，讓台灣的資訊、經驗，不能在WHO和世界各國分享、防疫，防疫無國界，看到的反而是中國的不理性和蠻橫。

媒體詢問，武漢肺炎24日新增2起病例，政府在防疫上有什麼應對措施；蘇貞昌表示，新增的2起病例是境外移入，非台灣內部感染，目前已嚴密隔離，政府一直有在嚴密掌控，民眾請放心。

蘇貞昌也說，已下令24日起停止出口醫療外科口罩和N95口罩1個月，口罩數量很足夠，醫院和相關的隔離病房也都充足，政府的準備很充分。

媒體詢問，前總統馬英九今天上午戴口罩在景美應集廟前發紅包，受訪時批評總統蔡英文昨天出席法鼓山活動未戴口罩應該檢討。

蘇貞昌表示，防疫要視疫情的狀況和必要，當時SARS是透過空氣傳染，如今武漢肺炎是近距離飛沫傳染，所以自己有狀況的人要戴口罩，民眾不必恐慌、做好自主衛生管理、生活照常。（編輯：張銘坤）1090125

行政院長蘇貞昌（中）25日表示，自救才能救人，中國過去隱匿武漢肺炎疫情，控制不好才會讓疫情變的這麼嚴重，並在世界衛生組織（WHO）一再的排擠台灣，防疫無國界，看到的反而是中國的不理性和蠻橫。中央社記者葉臻攝 109年1月25日