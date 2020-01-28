口罩禁出口爭議 攤開數據台進口貨9成來自中國

（中央社記者潘羿菁台北28日電）武漢肺炎疫情延燒，行政院禁止口罩出口政策遭部分人士質疑，批評台灣政府沒人性，經濟部工業局發言人楊志清強調，非常時期國內供應為優先，其實翻開海關數字，日本反而是台灣口罩出口最大市場，每10片就有6片銷往日本，疫情最嚴重的中國卻是台灣進口口罩主要來源。

目前市面上口罩百百種，有一般口罩、N95口罩、活性碳口罩與醫療等級口罩等，台灣稅則號列僅只有兩項，區分為「一般口罩」與「N95口罩」，又以前者為進出口大宗。

工業局副局長楊伯耕估計，包含一般口罩、N95口罩與醫療等級的總量，台灣一年口罩需求量約14億片，供應來源絕多數是國內廠家，但全聯等流通零售業也有可能因競爭考量自行進口口罩商品，換言之，台灣口罩有進口與本地製造（MIT）兩大來源。

根據經濟部貿易局進出口統計，台灣每年出口「一般口罩」金額約1000萬美元，換算約1.3億片至1.8億片，出口最大市場為日本，2014年至2019年日本出口占比逾6成，高居台灣口罩業者第一大外銷區域，其中，去年銷往日本數量為1.18億片，占台灣總出口1.71億片的69%，攀上近6年高峰，等於每10片口罩當中就有6.9片準備銷往日本。

至於疫情最嚴重的中國，去年自台灣出口數量為185萬片，出口占比僅1.08%，位居第8大出口市場。不過，出口金額卻有821萬美元，若用創匯貢獻度計算，位居第2大，僅次於日本，也就是說，台灣銷往中國的口罩為等級較高、價格較好的產品。

口罩為技術門檻較低產品，中國近年產能高於台灣，經濟規模攤提下來的單位生產成本也偏低，若以進口數字觀察，2004年台灣自中國進口口罩首度突破1億片大關，近6年進口量約在3至4億片，來自中國的口罩穩居台灣進口90%，足見台灣高度依賴中國。

楊伯耕表示，進口市場向來是以價格取勝，中國產量大、價格便宜，自然會成為進口最大來源；目前過年期間進口商休假，政府協調國內口罩業者提前上班趕工增加產能度過年節，待年節過後，進口商回到工作崗位，國內口罩供應量更加充裕。

楊志清也進一步解釋近期的口罩出口禁令政策，他說，儘管國內供應充足，超商與政府都有庫存量，但是為避免透過「貿易行為」大量移動到外地去，所祭出的短期禁令。（編輯：張均懋）1090128