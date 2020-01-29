蘋果旺季業績遠超預期 營收破紀錄獲利成長

蘋果公司28日公布消費旺季財報，在iPhone等產品熱賣刺激下，營收創歷史新高，獲利也恢復成長。圖為紐約市曼哈頓第五大道蘋果直營店外觀。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年1月29日

（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）蘋果公司今天公布備受矚目的消費旺季財報，在iPhone等產品熱賣刺激下，營收年增9%，創歷史新高，獲利也恢復成長。這份業績遠超市場預期，帶動蘋果盤後股價漲逾1%。

蘋果公司（Apple Inc.）截至去年12月28日的會計年度首季營收918.2億美元，優於市場預期的885億美元。其中，iPhone銷售額559.6億美元，年增8%，同樣超乎市場預期，這項近年漸失光環的明星產品再度擦亮招牌。

蘋果上季淨利年增11%，達222.4億美元，創公司成立以來新高，也是單季獲利逾一年來首度成長；每股盈餘4.99美元，優於市場預期的4.55美元。

蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）向財經媒體CNBC表示，蘋果上季整體業績極為亮眼。

蘋果過去一年股價翻倍，今天勁揚2.8%，收在317.69美元。蘋果財報於美股收盤後約半小時後出爐，盤後股價一度猛漲3%，漲幅隨後縮小到1%左右。

2019年初，蘋果以中國經濟降溫、iPhone買氣欠佳為由罕見下修財測，股價曾單日暴跌10%，下探142美元。隨著服務事業蓬勃發展，蘋果對iPhone依賴減輕，重拾信心的投資人逐漸歸隊，近期蘋果股價屢創新高。

蘋果去年秋季推出iPhone 11系列旗艦手機，強化拍照功能，深受「果粉」歡迎，成功讓iPhone事業回春。

與此同時，蘋果服務事業觸角伸向信用卡與影音串流，帶動上季服務事業營收成長17%。蘋果智慧型手表Apple Watch等穿戴式裝置也表現不俗，加上具降噪功能的AirPods Pro上市，穿戴式裝置、家用與配件事業營收激增37%。

不過，中國湖北省武漢市近期爆發2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情，多地封城防疫，除了影響商家生意，也可能衝擊蘋果在中國龐大的供應鏈運作。疫情對蘋果形成的變數反映在最新財測上。

蘋果預期本季營收達630億至670億美元，高標超越市場預期的624.1億美元，但預測區間略大於以往。

庫克將財測變化歸咎於武漢肺炎引發的不確定性，「從預測區間就可看出一定程度的問題，否則我們不會訂出40億美元的範圍」。（編輯：郭中翰）1090129