蘋果單季營收獲利創新高 分析師：台股添支撐力道

（中央社記者吳家豪台北29日電）蘋果公司（Apple）今天公布截至2019年12月28日的會計年度第1季財報，在iPhone、穿戴式裝置和服務事業的推動下，單季營收與獲利皆創歷史新高；分析師認為，有望成為台股的支撐力道。

由於蘋果財報優於預期，加上市場對新型冠狀病毒疫情的衝擊不再那麼悲觀，蘋果股價今天上漲2.8%，市場關注蘋概股3大指標鴻海、台積電、大立光在30日鼠年紅盤行情。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電訪表示，蘋果服務事業與穿戴式裝置明顯成長，但服務事業與台股關聯性低，穿戴式裝置對台股貢獻也較小；原本市場對iPhone 11看法相對保守，但去年以來銷售優於預期，加上蘋概股在台股權值占比蠻高，iPhone 11需求強勁應該有利於台股加權指數正向表現。

不過，蔡明翰提醒，武漢肺炎導致國際股市在農曆春節休假期間陸續修正，對台股帶來利空衝擊，雖然蘋果財報優於預期應可降低武漢肺炎對台股的影響，有望發揮支撐力道，但後續仍要注意武漢肺炎影響是否持續擴大。

蘋果2020會計年度第1季營收918億美元（約新台幣2.75兆元），年增9%，優於原先預期的855億美元至895億美元；每股盈餘4.99美元，年增19%。國際營收貢獻總營收約61%。

蘋果預測2020會計年度第2季營收將介於630億美元至670億美元，相當於季減27%至31%。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）說，很高興看到蘋果營收創單季新高，動能來自iPhone 11、iPhone 11 Pro機種的強勁需求，以及服務事業和穿戴式裝置皆寫下歷史新紀錄。在年底旺季期間，蘋果活躍裝置數量在每個地區都有成長，目前總數已超過15億台。

武漢肺炎疫情蔓延，衝擊投資人對全球經濟的信心，美股道瓊工業指數27日重挫453點，創3個多月來最差單日表現後，今天回神，道瓊指數上揚187.05點或0.66%，以28722.85點作收，科技股那斯達克指數則上揚130.37點或1.43%，收9269.68點。（編輯：林孟汝）1090129