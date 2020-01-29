台股明開盤 國安基金：基本面佳投資人勿恐慌

（中央社記者潘姿羽、葉素萍台北29日電）武漢肺炎疫情延燒，衝擊全球金融市場信心，美股更一度大跌；對於台股即將開盤，財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，近日均緊盯國際股市變化，但他也強調，台灣經濟基本面穩健，投資人要有信心。

至於郵匯儲金、勞動基金（包含新舊制勞退及勞保等六基金）、國保基金及公務人員退撫基金等政府基金是否進行護盤，行政院發言人Kolas Yotaka表示，交由各基金依照市場機制，進行專業評估。

武漢肺炎確診病例數持續增加，除了中國，台灣、日本、南韓、美國境內都出現確認病例，人心惶惶，這股不安氛圍也瀰漫至金融市場，美股、日股均受波及。

市場憂心，武漢肺炎疫情持續延燒，恐讓台股紅盤承壓，不過阮清華身為國安基金執行秘書，春節休假期間，便已緊盯國內外股市情況，掌握疫情對金融市場的影響。

阮清華指出，國安基金目前並無開會，但對於金融市場可能的波動，已有既定機制在運作，即使放假，與相關長官、機關間的聯繫也相當暢通；台股30日開紅盤，將密切關注股市變化，如果有失序、崩盤等狀況，達成條件，國安基金不排除召開會議，啟動因應作為。

但阮清華也說，台股屬於淺碟型，在消息面影響之下，股市有短期波動是正常狀況，希望投資人保持信心，不須過度恐慌。

「台灣基本面相當穩健」，阮清華強調，無論主計總處還是民間智庫，對於台灣的經濟成長率預測都有上調，主因是台商回流、國外直接投資成長、轉單效應等因素，支撐經濟穩健成長。

阮清華認為，股市是經濟櫥窗，如果台灣基本面佳、經濟狀況不錯，即便消息面短期造成波動，也不用過度擔心。（編輯：林孟汝）1090129