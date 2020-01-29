謝淑薇澳網女雙首闖決賽 詹家姊妹止步4強

（中央社記者楊啟芳台北29日電）澳洲網球公開賽女雙4強賽，台灣好手謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃今天以6比2、6比3擊敗捷克組合卡雷茨科娃及斯尼科娃，首闖澳網女雙決賽；詹詠然、詹皓晴則落敗，止步4強。

謝淑薇與搭檔史翠可娃（Barbora Strycova），今天交手捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）、斯尼科娃（Katerina Siniakova）。首盤謝、史組合2度破發，順利以6比2搶下。

第2盤雙方各保發1局後，謝、史組合第3局成功破發，下一局再連贏4分保發，取得優勢，最後更用再見破發結束比賽，以6比3取得2連勝，順利打進決賽。

謝淑薇生涯首度晉級澳網女雙決賽，決賽將交手匈牙利巴波斯（Timea Babos）與法國美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）的組合，爭取生涯澳網女雙首冠。

另外一場4強賽，由台灣「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴交手巴波斯、美拉德諾維奇的組合。首盤戰局膠著，雙方一路互保交戰至5比5，但最後詹家姊妹11局遭到破發，第12局對手也順利保發，詹家以5比7失守。

到了第2盤，詹家姊妹2度遭到對手破發，最終以2比6敗陣，吞下對戰2連敗，於4強止步，不過已經是詹家組合在大滿貫最佳成績。詹詠然明天要與克羅埃西亞的多迪格（Ivan Dodig）搭檔，進行混雙8強賽事。（編輯：陳清芳）1090129