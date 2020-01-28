喬科維奇直落三澳網晉級 4強戰對上費德瑞

（中央社墨爾本28日綜合外電報導）勢不可擋的澳洲網球公開賽上屆男單冠軍喬科維奇，今天以6比4、6比3、7比6(7比1)直落三擊敗加拿大好手羅尼奇，挺進澳網4強。他下一場將和瑞士天王費德瑞上演令人期待對戰。

目前世界排名第2的喬科維奇（Novak Djokovic）對上發球強勢的羅尼奇（Milos Raonic），開場不久就構成威脅，數度在羅尼奇發球局取得破發點，並成功破發拿下首盤。

第2盤喬科維奇繼續占上風，連續保發後第4局再度破發。第3盤兩人打到4比4時，喬科維奇叫停換隱形眼鏡，隨後回擊時視線似乎有問題，所幸很快恢復正常，他也在搶七成功取勝，拿到4強賽門票。

曾在澳網7度封王的喬科維奇，這回鎖定奪得生涯第17座大滿貫獎盃。他和目前世界排名第3的費德瑞（Roger Federer）共交手過49次，喬科維奇以26勝23敗領先。

喬科維奇賽後表示：「我非常尊敬費德瑞。我和他及納達爾（Rafael Nadal）之間勢均力敵的比賽，使我成為現在這樣的選手。...就讓最好的球員獲勝。」（譯者：侯文婷/核稿：張正芊）1090128