喬科維奇力克提姆澳網8度封王 奪第17大滿貫金盃[影]

喬科維奇（圖）2日拚戰5盤衛冕成功擊敗奧地利好手提姆，第8度在澳洲公開賽封王，這也是他生涯奪得的第17座大滿貫賽金盃。（圖取自mobile.twitter.com/AustralianOpen）

（中央社墨爾本2日綜合外電報導）塞爾維亞網球名將喬科維奇今天拚戰5盤衛冕成功，以6比4、4比6、2比6、6比3和6比4擊敗奧地利好手提姆，第8度在澳洲公開賽封王，這也是他生涯奪得的第17座大滿貫賽金盃。

世界排名第2的喬科維奇（Novak Djokovic）在冠軍戰遭遇世界排名第5的提姆（Dominic Thiem），鏖戰近4小時，險些爆冷翻船，但薑是老的辣，他在連丟兩盤落居劣勢時穩紮穩打，終於力克後起之秀提姆，蟬聯王座。

喬科維奇開賽後氣勢如虹，連下3局，首盤一度取得4比1領先優勢，提姆隨後奮力反撲，連追3局，趕到4比4平手，但喬科維奇仍重新搶得上風，並因提姆在第2次盤末點時雙發失誤以6比4贏得這盤。

第2盤雙方頻頻破發，喬科維奇先拿下第一局，不過提姆隨後發揮威力，後來居上搶得3比1領先，稍後雖然被喬科維奇追成4比4平手，但他隨即再破發，領先到最後，以6比4扳回一城，追成平手。

提姆越戰越勇，第3盤兩度破發，取得4比0領先。喬科維奇看來無精打采，一度請防護員上場，雖然後來追回兩局，仍難挽頹勢，讓提姆以6比2搶下第3盤。

第4盤開始後喬科維奇似乎穩住陣腳，起初雙方都固守發球局，互不相讓，但喬科維奇在第8局破發，搶得5比3領先，隨後再守住發球局，以6比3拿下這盤，追成2比2平手。

決勝第5盤雙方全力拚戰，喬科維奇在第3局破發，隨後守住發球局，搶得3比1領先，接著你來我往，喬科維奇在5比4領先時成功守住發球局，以6比4拿下這盤，贏得最後勝利。

32歲的喬科維奇常將澳網列為他最喜愛的大滿貫賽，而墨爾本的拉佛球場（Rod Laver Arena）無疑是他戰績最佳的球場，締造8度奪冠的紀錄。他在本屆比賽氣勢銳不可擋，接連輕鬆過關斬將，挺進決賽前只丟了一盤，廣獲看好將帶回第17座大滿貫賽冠軍盃。

26歲的提姆先前曾兩度拿下法國公開賽亞軍，他在8強賽爆冷擊敗西班牙世界球王納達爾（Rafael Nadal），4強賽大戰近4小時後，擊退德國金童茲韋列夫（Alexander Zverev），首次晉級澳洲網球公開賽決賽，可惜力爭生涯首座大滿貫賽冠軍仍然失利。（譯者：林治平）1090202