Kobe逝世 喬科維奇悼精神導師 納達爾震驚

（中央社墨爾本27日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩昨天因直升機墜機罹難，正在澳洲網球公開賽奮戰的選手今天紛表哀悼。塞爾維亞天王喬科維奇讚布萊恩是精神導師，球王納達爾表示震驚。

上屆澳洲男單冠軍喬科維奇（Novak Djokovic）今天在推特寫道：「安息（RIP），我的朋友。我對今天的消息真心感到哀痛。對我而言，柯比（Kobe Bryant，布萊恩名）不僅是很棒的精神導師，也是朋友。」

喬科維奇還說：「你和你的女兒將永遠活在我們心中。對於布萊恩一家和因這場悲劇而受苦的每個家庭，言語不足以表達我最深切的同情。」包括布萊恩和女兒吉安娜（Gianna）共9人在這場空難中喪生。

喬科維奇週末接受訪問時，曾感性談到他和布萊恩的關係。他說，當自己與肘傷奮戰時，為了重返巔峰而在「精神和情感上」掙扎，布萊恩曾對他伸出援手。

喬科維奇的主要對手、西班牙天王納達爾（Rafael Nadal）也加入哀悼行列。他寫道：「我今早醒來，得知世界上最偉大的運動員之一不幸去世的可怕消息。我感到震驚。」

美國男網雙打組合鮑柏和麥克．布萊恩（Bob and Mike Bryan）今天則在澳網出賽時，在小腿背貼上黃色繃帶，寫上偶像布萊恩的24號球衣號碼和他的外號「曼巴」（Mamba），表達敬意。（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1090127