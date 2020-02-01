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21歲美國小將科甯封后 澳網12年來最年輕女單冠軍[影]

最新更新：2020/02/01 19:34
影片來源：Australian Open TV

（中央社墨爾本1日綜合外電報導）美國21歲小將科甯今天在澳網女單決賽以4比6、6比2、6比2擊敗曾兩度在大滿貫賽封后的西班牙好手蒙奎露薩，贏得生涯首座大滿貫金盃，成為澳網12年來最年輕的女單冠軍。

兩人之前交手過一次，也是由科甯（Sofia Kenin）獲勝。

首盤第3局非種子球員蒙奎露薩（Garbine Muguruza）率先破發，第14種子科甯也不甘示弱還以顏色破發，不過蒙奎露薩第9局時再破對手發球局，局數取得5比4領先，接著保住自己的發球局，以6比4拿下第一盤。

第2盤情勢轉變，科甯一路占上風，打了32分鐘即反撲成功，以6比2扳平，將比賽帶入決勝盤。

第3盤科甯繼續保持優勢，最終以2小時3分鐘結束這場對決，笑捧金盃。

科甯現年21歲又80天，比去年日本名將大坂直美在澳洲網球公開賽奪冠時年輕22天。俄羅斯名將莎拉波娃（Maria Sharapova）2008年以20歲之姿登頂。

目前世界排名第15的科甯生於莫斯科，幼年時移民美國定居佛羅里達州，2019年成績有所突破，摘下3座WTA巡迴賽單站冠軍，世界排名最高曾攀抵第12名。（譯者：徐崇哲）1090201

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