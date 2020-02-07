蘇貞昌：衛生紙原料沒有缺 現在搶買只會虧錢

因武漢肺炎引起搶購口罩後，傳出搶購衛生紙；行政院長蘇貞昌7日表示，衛生紙原料沒有在缺，請不要亂傳謠言，現在搶買只會虧錢。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北7日電）因武漢肺炎引起搶購口罩後，傳出搶購衛生紙；行政院長蘇貞昌今天表示，請大家記取上次衛生紙之亂的經驗，衛生紙原料沒有在缺，請不要亂傳謠言，現在搶買只會虧錢。

蘇貞昌並提醒，意圖抬高民生必需品的交易價格，最高將關3年、罰新台幣30萬元。

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情升溫，帶動酒精、口罩等防疫商品搶購潮，有LINE群組訊息誤傳因正在趕工做口罩，生產衛生紙原物料恐怕不夠，加上謠傳大陸工廠將停止生產衛生紙，導致香港出現搶購潮，台灣美式賣場好市多也傳出民眾瘋搶情形。

蘇貞昌下午在臉書發文表示「無論你再怎麼會『臀』，我們一人都只有一粒『卡臣』」，請大家記取上次衛生紙之亂的經驗，不要跑去囤一堆衛生紙、衛生棉、尿布在家放到發霉，原料沒有在缺，請不要亂傳謠言、「現在搶買只會讓你虧錢」。

蘇貞昌指出，衛生紙是用紙漿做的，原料從南美進口，不是中國；口罩是用不織布做的，是塑膠製品（PP），台灣就有工廠生產。

蘇貞昌說，擴產口罩不會影響衛生紙，衛生棉、尿布也都不會缺料，現在去搶去囤，反而虧錢。（編輯：趙蔚蘭）1090207