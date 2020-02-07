更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎吹哨人李文亮病逝 中國掀言論自由呼聲
兩岸

武漢肺炎吹哨人李文亮病逝 中國掀言論自由呼聲

2020年奧斯卡金像獎倒數 精彩重點搶先看
娛樂

2020年奧斯卡金像獎倒數 精彩重點搶先看

武漢肺炎防疫 各國隔離地點一次看
國際

武漢肺炎防疫 各國隔離地點一次看

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

蘇貞昌：衛生紙原料沒有缺 現在搶買只會虧錢

最新更新：2020/02/07 18:16
因武漢肺炎引起搶購口罩後，傳出搶購衛生紙；行政院長蘇貞昌7日表示，衛生紙原料沒有在缺，請不要亂傳謠言，現在搶買只會虧錢。（中央社檔案照片）
因武漢肺炎引起搶購口罩後，傳出搶購衛生紙；行政院長蘇貞昌7日表示，衛生紙原料沒有在缺，請不要亂傳謠言，現在搶買只會虧錢。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北7日電）因武漢肺炎引起搶購口罩後，傳出搶購衛生紙；行政院長蘇貞昌今天表示，請大家記取上次衛生紙之亂的經驗，衛生紙原料沒有在缺，請不要亂傳謠言，現在搶買只會虧錢。

蘇貞昌並提醒，意圖抬高民生必需品的交易價格，最高將關3年、罰新台幣30萬元。

防疫資訊

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情升溫，帶動酒精、口罩等防疫商品搶購潮，有LINE群組訊息誤傳因正在趕工做口罩，生產衛生紙原物料恐怕不夠，加上謠傳大陸工廠將停止生產衛生紙，導致香港出現搶購潮，台灣美式賣場好市多也傳出民眾瘋搶情形。

蘇貞昌下午在臉書發文表示「無論你再怎麼會『臀』，我們一人都只有一粒『卡臣』」，請大家記取上次衛生紙之亂的經驗，不要跑去囤一堆衛生紙、衛生棉、尿布在家放到發霉，原料沒有在缺，請不要亂傳謠言、「現在搶買只會讓你虧錢」。

蘇貞昌指出，衛生紙是用紙漿做的，原料從南美進口，不是中國；口罩是用不織布做的，是塑膠製品（PP），台灣就有工廠生產。

蘇貞昌說，擴產口罩不會影響衛生紙，衛生棉、尿布也都不會缺料，現在去搶去囤，反而虧錢。（編輯：趙蔚蘭）1090207

延伸閱讀
衛生紙搶購潮誤會大了 經濟部：與口罩原料不一樣全球口罩荒 經濟部海外採購僅10多萬片口罩實名制如何買？庫存怎麼查？9大QA一次看蘇貞昌：武漢台商包機返台完全走樣 下不為例蘇貞昌4指示全面防堵武漢肺炎 隱匿病史從重處罰武漢肺炎情勢險峻 蘇貞昌令嚴管嚴辦不能有破口
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報