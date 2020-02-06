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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情9/100

全球口罩荒 經濟部海外採購僅10多萬片

最新更新：2020/02/06 15:41
武漢肺炎造成全球口罩荒，經濟部從1月初起委託各個駐外經濟組在駐地採購口罩，目前僅購得10多萬片。圖為口罩實名制6日上路，民眾在健保特約藥局購買限購口罩。中央社記者徐肇昌攝　109年2月6日
武漢肺炎造成全球口罩荒，經濟部從1月初起委託各個駐外經濟組在駐地採購口罩，目前僅購得10多萬片。圖為口罩實名制6日上路，民眾在健保特約藥局購買限購口罩。中央社記者徐肇昌攝　109年2月6日

（中央社記者吳柏緯台北6日電）武漢肺炎造成全球口罩荒，國內口罩供不應求，經濟部從1月初起委託各個駐外經濟組在駐地採購口罩。不過面臨限制出口與哄抬價格影響，目前僅購得10多萬片。（延伸閱讀：不僅口罩 消毒劑等防疫物資進口都仰賴中國

防疫資訊

武漢肺炎疫情造成搶購口罩，不但國內「一罩難求」，全世界對於口罩的需求都快速增加，「口罩荒」成為普遍現象。不少國家市面上已經不易買到口罩，甚至出現搶購，價格也狂飆不止。

經濟部次長王美花今天受訪時指出，今年1月初，中國發生武漢肺炎疫情，當時已委請各駐外經濟組洽詢駐在國的口罩生產廠商採購事宜。王美花坦言，原本洽談的結果，有不少製造商表示口罩充足，可以出口至台灣。不過隨著疫情持續擴大，當經濟組要正式下單時，遇上限制出口的情形，甚至有些業者藉機哄抬價格，甚至有一片口罩喊價到新台幣50元。

根據經濟部蒐集的資料顯示，包含菲律賓、印度、泰國已經限制口罩出口，韓國則規定，超過一定數量的口罩若要攜帶出境或出口，必須申報。王美花說明，截至目前為止，透過駐外經濟組從海外採購到的口罩數量只有10多萬片，但這樣的數量對比台灣口罩實名制，一天需要164萬片，無法填補需求。

經濟部日前也強調，持續與民間廠商合作，協助補足人力、確保原物料，強化既有的生產。同時，也推動新的生產線，一個月後組裝完成，每日生產量就可以達到1000萬片口罩，可望緩解目前的情形。（編輯：鄭雪文）1090206

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