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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
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武漢肺炎疫情7/100

買口罩實名制6日上路 蘇貞昌籲留給需要者[影]

最新更新：2020/02/03 22:29
6日起購買口罩將採實名制，比照慢性病處方簽，民眾需到全國6000多家健保特約藥局、使用健保卡插卡購買。（中央社製圖）
6日起購買口罩將採實名制，比照慢性病處方簽，民眾需到全國6000多家健保特約藥局、使用健保卡插卡購買。（中央社製圖）

（中央社記者顧荃台北3日電）行政院長蘇貞昌今天拍板買口罩實名制6日上路，須用健保卡在特約藥局購買，每個人7天內限購2片；蘇貞昌說，不需要的人若一直搶購，生產再多都不夠用，呼籲把口罩留給需要的人。（延伸閱讀：口罩2/6起實名制購買上路 每人7天內限購2片

蘇貞昌晚間在臉書發文表示，台灣本來就是口罩進口國，過去生產加上進口的總量只能應付一般狀況。如今武漢肺炎爆發，各國搶購口罩、管制出口，政府就算傾全國之力，每天加班生產，如果不需要的人也一直搶購、囤積、浪費口罩，那生產再多的口罩都不夠用。

蘇貞昌表示，政府全力防治武漢肺炎疫情，請民眾多留意衛生習慣、配合政府防疫措施，其中若有造成不便，也請多多見諒。在此時此刻，他要懇切的呼籲，拜託大家幫忙，請把口罩留給需要的人，讓全國同胞互相體諒，彼此幫忙，一起度過難關，大家平安。

蘇貞昌說，為了讓口罩的購買能夠較為公平及透明，6日起開始實施口罩實名販售，請用本人健保卡到健保特約藥局購買口罩；52個沒有健保藥局的偏鄉，請至衛生所購買。

蘇貞昌表示，每張健保卡可以10元購買2片口罩，7天內不能重複購買；並實施分流，身分證字號尾數雙數請在每週二、四、六購買，單數請在每週一、三、五購買，週日則是大家都能購買，七天內不能重複購買。

他說，獨居長者以及身心障礙者需要口罩的朋友，會要求地方政府的社會局跟衛生局合作，提供地方政府存有的口罩，就近、優先提供這些弱勢國人。為便利上班和行動不便的民眾，民眾可多持一張親友健保卡代為購買。僅限12歲以下的兒童健保卡可以購買兒童口罩，一樣是10元兩個。（編輯：林興盟）1090203

戴口罩的必要性分成9個不同層級，政府向民眾加強宣導，正常人沒有呼吸道症狀、發燒，謹慎防疫不一定要戴口罩。（中央社製圖）
戴口罩的必要性分成9個不同層級，政府向民眾加強宣導，正常人沒有呼吸道症狀、發燒，謹慎防疫不一定要戴口罩。（中央社製圖）
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