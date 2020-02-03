口罩2/6起實名制購買上路 每人7天內限購2片

（中央社記者顧荃台北3日電）武漢肺炎疫情造成搶購口罩，行政院長蘇貞昌今天拍板，6日起購買口罩將採實名制，民眾需使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每個人在7天內限購2片，一片降價為5元。（延伸閱讀：防武漢肺炎全民搶戴口罩 抗SARS專家：大家搞錯重點）

因應新型冠狀病毒肺炎疫情引發的口罩荒，政府1月底宣布全數徵購國內口罩，每人每日限購3片，每片6元，但仍是一「罩」難求。

行政院官員表示，蘇貞昌今天召開會議討論購買口罩實名制措施，拍板6日起購買口罩將採實名制，比照慢性病處方簽，民眾需到全國6000多家健保特約藥局、使用健保卡插卡購買。

因應健保系統與物流系統整合，明後兩天將暫停販售口罩，也就是今天晚間12時起，便利商店與藥妝店等原本的通路，將不再販售口罩，6日起在健保特約藥局上架。

行政院官員說，口罩購買新制上路後，每人一次限購2片，且每片降價為新台幣5元；購買一次後要7天後才能再買，確保一人都能買到一份，無法重複排隊購買或囤貨；若需幫家人或朋友購買，每人每次限制僅能再多持一張健保卡代購，防止有人一次拿多張健保卡充做買口罩人頭。

官員說，每家特約藥局每天將會鋪貨成人口罩200片、兒童口罩50片；為了分流購買人潮，限制身分證字號尾數單數者在週一、週三與週五購買，身分證字號尾數雙數者為週二、週四與週六購買，週日則皆可購買不限制。

他表示，口罩配送物流將由中華郵政接手，5日晚間就會送到各家藥局，民眾6日一上班就買得到。新措施將讓各家藥局的口罩存量公開透明，已委由政務委員唐鳳與架設「超商口罩現況回報」地圖的工程師團隊聯繫，將合作開發「藥局版」口罩存量系統，未來哪個藥局口罩還有貨，只要上網查就一清二楚，不用擔心店家囤貨不賣。

官員指出，實施實名制後，口罩銷售就有清楚的數據可以檢討，只要一但市場降溫，限購數量、期間等實施方式，隨時可以調整。

另外，官員說，全國有52個偏遠鄉鎮沒有健保特約藥局，將請縣市政府所轄的衛生所協助販售口罩；行動不便的獨居長者、身心障礙者等，將請疫情指揮中心協調地方政府釋出存量，提供給需要的弱勢族群。

官員表示，昨天已經與全國藥師公會、藥劑生公會等協調口罩購買實名制，各公會都表示樂意協助政府防疫。（編輯：蘇龍麒）1090203