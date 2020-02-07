衛生紙搶購潮誤會大了 經濟部：與口罩原料不一樣

武漢肺炎疫情延燒，大賣場又傳出衛生紙搶購潮。經濟部7日強調，台灣的紙漿主要從智利及巴西進口，請民眾不要恐慌。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北7日電）疫情延燒民眾瘋搶口罩、酒精等防疫物資後，大賣場又傳出衛生紙搶購潮。經濟部今天強調，衛生紙和口罩原料不一樣，且台灣的紙漿主要從智利及巴西進口，請民眾不要恐慌。

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情升溫，帶動酒精、口罩等防疫商品搶購潮，不過，有LINE群組訊息誤傳因正在趕工做口罩，生產衛生紙原物料恐怕不夠，加上謠傳大陸工廠將停止生產衛生紙，導致香港出現搶購潮，台灣美式賣場好市多也傳出民眾瘋搶情形。

經濟部今天在臉書粉絲團澄清，「誤會大了」，衛生紙和口罩原料根本不一樣，口罩的主要原料是不織布，衛生紙原料70%以上為短纖紙漿。

經濟部說，有消息指因武漢肺炎，造成衛生紙原料進口不易。不過，台灣的紙漿主要從智利及巴西進口，且近期國際紙漿庫存增加、價格走低，台灣也有產製能力、月產能達2萬5000噸，供應無虞。

家樂福表示，衛生紙銷量業績持續成長，加上過年期間祭出滿額折扣，相關商品過年期間銷售表現佳，但這2天的確有銷量再提升，目前正觀察中。

家樂福強調，國內紙廠的紙漿來源非只有單一產地，據目前掌握，尚未有廠商提出供貨不足狀況，衛生紙供貨正常，請民眾勿恐慌搶購。

愛買也表示，與衛生紙廠商了解狀況後，廠商回覆衛生紙沒有缺貨情形發生，愛買量販的庫存相當足夠，正常販售中。（編輯：林孟汝）1090207